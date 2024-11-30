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Haberler Beşiktaş Kaleci bilmecesi

Kaleci bilmecesi

Beşıktaş'ta sağ bek, sol bek, sağ kanat, sol kanat golcü transferi derken Ersin Destanoğlu'nun gönderilecek olması, Mert Günok'un formsuzluğu yönetimi kaleci arayışına itecek gibi görünüyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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Kaleci bilmecesi

Beşıktaş'ta sağ bek, sol bek, sağ kanat, sol kanat golcü transferi derken Ersin Destanoğlu'nun gönderilecek olması, Mert Günok'un formsuzluğu yönetimi kaleci arayışına itecek gibi görünüyor. Bazı üst düzey isimler kaleci transferi isterken, Başkan Yücel milli kalecinin formsuzluğunu takımın kötü gidişatına bağlıyor ve bu yüzden kaleci transferine sıcak bakmıyor. 35 yaşındaki file bekçisi bu sezon Süper Lig'de 990 dakika sahada kalıp 11 maçta 12 gol kalesinde gördü. Başarılı file bekçisi Avrupa da ise, 450 dakika görev alıp 5 maçta 12 gole engel olamadı.

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