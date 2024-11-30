Kadere bak!

Beşıktaş, geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup olduktan sonra o zamanki teknik direktörü Rıza Çalımbay ile yollarını ayırmıştı. Kaderin cilvesine bakın ki siyah-beyazlılar yine bir teknik direktör ile yol ayrımında ve bu kez çok hayati bir maça çıkacak. Rakip ise bu yönetimin gönderdiği eski kaptanları ve teknik direktörleri Rıza Çalımbay'ın takımı Hatayspor. Kara Kartal derbi öncesi Hatay'ı yenip moral bulmak istiyor. 10 Kasım 2023 tarihinde geçici olarak Beşiktaş'ta göreve başlayan Çalımbay, siyah-beyazlıların başında 7 maç kalabilmişti. Rıza Çalımbay bu süreçte takımıyla 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Çalımbay, Hasan Arat ve yönetiminin görevden alınma şeklini sert bir dille eleştirmişti.