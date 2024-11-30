  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Hüseyin Yücel: Bizler her zaman buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz

Hüseyin Yücel: Bizler her zaman buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz

Hasana Arat'ın istifası sonrası Beşiktaş Başkanlığı koltuğuna oturan Hüseyin Yücel gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 20:12
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hüseyin Yücel: Bizler her zaman buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz

Hasan Arat'ın istifasına üzüldüklerini ve Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durumu hak etmediğini ifade eden Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel şu cümlelere yer verdi:

"Başkanımız Sayın Hasan Arat'ın beklenmedik ve bizleri üzen istifasının ardından görevi devraldık. Yönetim kurulu olarak Beşiktaşımızın sahipsiz olmadığını göstererek kulübümüzün geleceği için bir araya geldik. İlk icraatımız hocamız Giovanni van Bronckhorst ile yollarımızı ayırmak oldu. Kendisi çok kariyerli bir hoca. Ancak hem alınan kötü sonuçlar hem de beklenen oyun performansının sergilenememesi bizi bu kararı almaya itti. Kendisine ve ekibine emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Futbol A Takımımızı vekaleten hocamız Serdar Topraktepe'ye emanet ediyoruz. Kendisine ve ekibine başarılar diliyorum. Yaşadığımız bu süreçle ilgili elbette söylenecek çok söz vardır. Ancak an itibarıyla herkes kendisine gelmelidir. Zira söz konusu, kişiler değil, şanlı Beşiktaş Jimnastik Kulübü'dür... Hiç kimse Beşiktaş'ın üzerinde değildir. Camiamız müsterih olsun. Yönetim kurulumuz görevinin başındadır. İstifa edip gitmek en kolay seçenek olacaktı. Beşiktaş'ın maddi ve manevi yükümlülükleri vardır. Bizler her zaman buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz. Kulübümüzü geleceğe alnımız ak bir şekilde taşıyacağız. Mali kongredeki konuşmamda da söylediğim gibi benim Beşiktaş'a canım feda. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kaybedilmiş hiçbir şey yoktur. Tüm branşlardaki takımlarımıza inancımız tamdır. Bundan sonra konuşulması gereken sadece Beşiktaş'tır. Aksi, hepimizin kutsalı olan kulübümüze zarar verecektir. Kulübümüzdeki tüm yapılar çalışmalarına daha organize ve başarılı şekilde devam edecektir.

Beşiktaş kişiler üstüdür. Bizler bir gün gideceğiz. Ancak camia ve taraftar her zaman burada olacaktır. Beşiktaş maalesef içinde bulunduğu durumu hiçbir şekilde hak etmiyor. Bizler sadece elimizi değil tüm benliğimizi taşın altına koyduk. Taraftarlarımızdan ve camiamızdan ricamız bizlere destek olmaları ve Beşiktaşımızı hak ettiği yere taşırken yanımızda durmalarıdır. Kişisel tartışmaların Beşiktaş'a hiçbir faydası olmayacaktır. Birlik ve beraberliğimiz bizim en büyük gücümüzdür. En kötü gün bugünse, bugün de BEŞİKTAŞ. Sadece BEŞİKTAŞ…"

Van Bronckhorst dönemi sona erdi!
Barcelona F.Bahçe'nin yıldızına talip oldu!
DİĞER
Cristiano Ronaldo, Al Nassr - Damac maçına damgasını vurdu! Portekizli yıldız o hedefine adım adım gidiyor...
Başkanı Erdoğan'dan çok net 'Terörsüz Türkiye' mesajı: İçerde ve dışarda terör sıfırlanacak
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
F.Bahçe'ye müjdeli haber! Takımla çalışmalara başladı
f
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Beko'dan Pierre için açıklama! F.Bahçe Beko'dan Pierre için açıklama! 20:18
Hüseyin Yücel: Bizler her zaman buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz Hüseyin Yücel: Bizler her zaman buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz 20:12
Berlin'de kazanan Leverkusen! Berlin'de kazanan Leverkusen! 19:36
van Bronckhorst dönemi sona erdi! van Bronckhorst dönemi sona erdi! 19:23
Recep Uçar: “Adana Demirspor deplasmanı kolay değil” Recep Uçar: “Adana Demirspor deplasmanı kolay değil” 19:13
Beşiktaş son 16'ya kaldı! Beşiktaş son 16'ya kaldı! 19:10
Daha Eski
Mustafa Dalcı: “Önümüzdeki maçlara bakacağız” Mustafa Dalcı: “Önümüzdeki maçlara bakacağız” 19:08
"Mecbur kalırsak kullanabiliriz" "Mecbur kalırsak kullanabiliriz" 18:20
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 18:17
Barça'ya evinde Las Palmas çelmesi! Barça'ya evinde Las Palmas çelmesi! 18:16
İstanbulspor farklı kazandı! İstanbulspor farklı kazandı! 18:08
Başkan Hüseyin Yücel, futbolcularla buluştu Başkan Hüseyin Yücel, futbolcularla buluştu 17:52