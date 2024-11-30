Beşiktaş Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırdı!

Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un sözleşmesini karşılıklı olarak sona erdirdiğini "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Giovanni van Bronckhorst'un sözleşmesi 30.11.2024 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir." ifadeleri ile bildirdi.

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst, görev yaptığı süre zarfında 20 maça çıktı. Hollandalı çalıştırıcı yönetiminde siyah beyazlılar bu maçlarda 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Giovanni van Bronckhorst ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu vekaleten Serdar Topraktepe üstlenecektir.

Kulübümüzden Açıklama Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Giovanni van Bronckhorst ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu vekaleten… pic.twitter.com/WBDPWlSMrU — Beşiktaş JK (@Besiktas) November 30, 2024

BİR KEZ DAHA SERDAR TOPRAKTEPE

Serdar Topraktepe, 22 Aralık 2023 tarihinde Beşiktaş teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın görevden ayrılmasından sonra geçici olarak Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasından Santos'un göreve getirilmesine kadar olan bu süreçte deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0, Atakaş Hatayspor'u da 3-1 yenerken, sahasında Kasımpaşa'ya ise 3-1 mağlup olmuştu.

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.