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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırdı!

Beşiktaş Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırdı!

Beşiktaş, son haftalardaki gidişat ve yaşanan istifaların ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yolları ayırma kararı aldı. İşte KAP'a yapılan bildiri ve geçici teknik direktör... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 19:23 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 20:27
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Beşiktaş Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırdı!

Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un sözleşmesini karşılıklı olarak sona erdirdiğini "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Giovanni van Bronckhorst'un sözleşmesi 30.11.2024 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir." ifadeleri ile bildirdi.

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst, görev yaptığı süre zarfında 20 maça çıktı. Hollandalı çalıştırıcı yönetiminde siyah beyazlılar bu maçlarda 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Giovanni van Bronckhorst ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu vekaleten Serdar Topraktepe üstlenecektir.

BİR KEZ DAHA SERDAR TOPRAKTEPE

Serdar Topraktepe, 22 Aralık 2023 tarihinde Beşiktaş teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın görevden ayrılmasından sonra geçici olarak Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasından Santos'un göreve getirilmesine kadar olan bu süreçte deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0, Atakaş Hatayspor'u da 3-1 yenerken, sahasında Kasımpaşa'ya ise 3-1 mağlup olmuştu.

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

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