Aybaba konuşacak

Beşiktaş'ta görevden alınan Samet Aybaba, bugün basın toplantısı düzenleyecek. Başkan Hasan Arat'ın "Bu Beşiktaş için çok önemli görevlendirmedir. Minik takımlardan, altyapıdan, kadın takımından A takıma kadar bütün anahtar Samet Aybaba'nın elinde olacak. Biz Beşiktaş'ı, Beşiktaşlılar yönetecek dedik" sözleriyle göreve getirilen Samet Aybaba, Çarşamba sabaha karşı görevden alınmıştı. Brad Friedel ile birlikte aynı açıklamada görevine son verilen Aybaba, karara ve başkan Hasan Arat'ın tavrına tepki göstermişti. Aybaba, bugün 12.30'da basına açıklamalarda bulunup süreci anlatacak.