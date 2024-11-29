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Haberler Beşiktaş "Zor bir durum"

"Zor bir durum"

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından şunları söyledi: "Çok üzücü bir maç. Çok zor. İlk yarıda iyi oynamadık. Rakip daha iyi başlamadı. Gabriel'i sakatlıktan erken kaybettik. Rafa ile geçişten gol bulup 1-1'i yakaladık. İlk yarının sonunda gol yememeliydik, basit ve yumuşak oldu. Devre arası Felix'i ağrısı nedeniyle aldık. Sonra momentum değişti ve 3'üncü golü yedik. Çok üzgünüz. Şu an tabii en iyi anlarımızı yaşamıyoruz.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 06:50
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"Zor bir durum"

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından şunları söyledi: "Çok üzücü bir maç. Çok zor. İlk yarıda iyi oynamadık. Rakip daha iyi başlamadı. Gabriel'i sakatlıktan erken kaybettik. Rafa ile geçişten gol bulup 1-1'i yakaladık. İlk yarının sonunda gol yememeliydik, basit ve yumuşak oldu. Devre arası Felix'i ağrısı nedeniyle aldık. Sonra momentum değişti ve 3'üncü golü yedik. Çok üzgünüz. Şu an tabii en iyi anlarımızı yaşamıyoruz.

ELEŞTİRİLER OLACAKTIR

Hepimiz için hayal kırıklığı, benim için de.... Futbol bu.... Bence öyle değil. Şartlar herkes için aynıydı. Bu durumu değiştiremeyiz. Hangi stadyumda oynamaktan bağımsız olarak başka ülkede oynamak bahane olamaz. Ancak, buna karar veren biz değiliz. Performans olmadığında ve maç kazanmadığınızda eleştiriler olur. Benim için de zor bir durum. Bunun değiştirmenin tek yolu maç kazanmaktır. Olmazsa, pozitif olmayacaktır.

KADERİ BUGÜN BELLİ OLACAK

Üst üste alınan kötü sonuçlara Maccabi Tel Aviv maçı da eklendi. Macaristan'da oynanan karşılaşmada sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılan siyah-beyazlılarda yönetim kurulu bugün toplanacak ve teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un durumuyla alakalı kararını verecek. Hollandalı çalıştırıcıyla yolların ayrılması bekleniyor. Yerine ise ilk düşünülen isim Sergen Yalçın.

CEZA BEKLİYORUZ

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında İsrailli oyuncu skandal bir harekete imza attı. 23'üncü dakikada Tel Aviv'i öne geçiren Kanichowsky, golün ardından İsrail bayrağını göstererek asker selamı verdi. UEFA, A Milli Takım'ın Fransa maçındaki gol sevincinde asker selamı vermesi üzerine disiplin soruşturması açmış ve "politik içerikli" davranış olduğunu belirterek oyuncularımıza kınama cezası vermişti. Bunun yanı sıra TFF'ye 50 bin avro para cezası verildiği açıklanmıştı. Şimdi gözler UEFA'ya çevrildi, benzer bir ceza Kanichowsky'ye gelecek mi?

HACIOSMANOĞLU YALNIZ BIRAKMADI

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Macaristan'da oynanan maçta Beşiktaş'ı yalnız bırakmadı. Siyah-beyazlı yöneticilerle birlikte kendilerine ayrılan locada karşılaşmayı takip eden Hacıosmanoğlu, İsrail Futbol Federasyonu Başkanı'nın kendisini 3 gündür aramasına rağmen cevap vermedi.

ÇOK ÇOK ÜZGÜNÜZ

Tayyip Talha Sanuç, Maccani mağlubiyetinin ardından, "Çok çok üzgünüz. Türk halkının desteği arkamızdaydı, biliyorduk. Tek hedefimiz 3 puandı. Hepimiz çok üzgünüz. Halkımızdan özür diliyoruz. Umarım hafta sonu olan maçta daha toparlanmış ve daha iyi bir Beşiktaş gösterebileceğiz" dedi.

KÖTÜ OYNADIK

Salih Uçan, karşılaşmanın ardından üzgündü. Tecrübeli oyuncu, "İlk yarıyı 1-1 bitirmek gerekiyordu. İçeri girerken gol yedik. İstediğimiz futbolu da sahaya yansıtamadık. Penaltı bulduk. O penaltıyı gole çevirseydik, kötü oynadığımız maçı 2-2'ye getirebilseydik o golün vereceği hisle farklı şeyler olabilirdi. Avrupa Ligi'nde devam etmek istiyoruz" dedi.

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