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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta yönetimden karar çıktı! Hasan Arat ve Hüseyin Yücel...

Beşiktaş'ta yönetimden karar çıktı! Hasan Arat ve Hüseyin Yücel...

Beşiktaş Yönetim Kurulu, 29 Kasım günü toplanarak gündemdeki istifalara yönelik kararlarını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 21:13 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 21:20
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Beşiktaş'ta yönetimden karar çıktı! Hasan Arat ve Hüseyin Yücel...

Beşiktaş Yönetim Kurulu, 29 Kasım günü toplanarak gündemdeki istifalara yönelik kararlarını açıkladı. Hasan Arat'ın istifası kabul edildi ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin Hüseyin Yücel tarafından yürütülmesine karar verildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Değerli Beşiktaşlılar,

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu, 29 Kasım 2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hasan Arat'ın istifası kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin, Tüzüğümüzün 25.4. maddesinin (b) bendi gereği, Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Sayın Hüseyin Yücel tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

Sayın Başkan Hasan Arat'ın asil üyelikten de istifası nedeniyle yedek üyemiz Sayın Kadir Kılıç'ın Tüzüğümüzün 25.3. maddesi gereğince Yönetim Kurulu asil üyeliğine atanması kararlaştırılmıştır.

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştirileceği tarihe kadar görevine eksiksiz olarak devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK

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