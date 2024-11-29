Beşiktaş'ta Voleybol İcra Kurulu istifa etti

Son dakika istifaları ile gündemi sarsan Beşiktaş'ta, Voleybol İcra Kurulu Başkanı Mehmet Can Akbudak ve beraberinde icra kurulu istifa ettiğini duyurdu. Mehmet Can Akbudak, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklama yaptı.
İŞTE O İFADELER
Ağustos ayında başlamış olduğumuz Beşiktaş JK Voleybol İcra Kurulu Başkanlığı görevimden,İcra Kurulumuz ile birlikte ayrılmış bulunmaktayız,Bize bu süreçte destek veren Başkanımız Sn.Hasan Arat'a ve camiamıza teşekkür ederiz,sezonun geri kalanında sporcularımıza,idari ve teknik… pic.twitter.com/BKxANm0NgJ— Mehmetcan Akbudak (@mehmetcanakb) November 29, 2024