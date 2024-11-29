Beşiktaş'ta Voleybol İcra Kurulu istifa etti

Son dakika istifaları ile gündemi sarsan Beşiktaş'ta, Voleybol İcra Kurulu Başkanı Mehmet Can Akbudak ve beraberinde icra kurulu istifa ettiğini duyurdu. Mehmet Can Akbudak, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklama yaptı.

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