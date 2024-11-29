  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Voleybol İcra Kurulu istifa etti

Beşiktaş'ta Voleybol İcra Kurulu istifa etti

Son dakika istifaları ile gündemi sarsan Beşiktaş'ta, Voleybol İcra Kurulu Başkanı Mehmet Can Akbudak ve beraberinde icra kurulu istifa ettiğini duyurdu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 18:07
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Voleybol İcra Kurulu istifa etti

Son dakika istifaları ile gündemi sarsan Beşiktaş'ta, Voleybol İcra Kurulu Başkanı Mehmet Can Akbudak ve beraberinde icra kurulu istifa ettiğini duyurdu. Mehmet Can Akbudak, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklama yaptı.

İŞTE O İFADELER

Hasan Arat konuşuyor | CANLI
G.Saray'a FIFA'dan transfer yasağı tehdidi!
DİĞER
Beşiktaş taraftarı Maccabi maçı sonrası çılgına döndü! Necip Uysal'a şok sözler: "F.Bahçe maçında böyle oynarsanız..."
Başkan Erdoğan MÜSİAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresi'nde konuştu: En zon günler geride kaldı, enflasyonda düşüş hızlanacak
Osimhen'e İngiliz devinden kanca!
G.Saray kalecisini buldu!
f
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray maçı öncesi kötü haber! G.Saray maçı öncesi kötü haber! 17:38
FIBA dünya sıralaması güncellendi! Türkiye... FIBA dünya sıralaması güncellendi! Türkiye... 17:06
Adana Demirspor'da Mustafa Dalcı dönemi! Adana Demirspor'da Mustafa Dalcı dönemi! 16:50
Fırtına Alanya maçına hazır! Fırtına Alanya maçına hazır! 16:18
Beşiktaş'ta istifa kararı resmen açıklandı! Beşiktaş'ta istifa kararı resmen açıklandı! 16:04
G.Saray'a FIFA'dan transfer yasağı tehdidi! G.Saray'a FIFA'dan transfer yasağı tehdidi! 16:03
Daha Eski
Yamantürk Beşiktaş'ın yeni başkanını açıkladı! Yamantürk Beşiktaş'ın yeni başkanını açıkladı! 15:42
Fırtına'nın Alanya kafilesi açıklandı! Fırtına'nın Alanya kafilesi açıklandı! 15:35
Buruk'tan yeni tesislere geçer not! Buruk'tan yeni tesislere geçer not! 15:14
Trabzonspor'da Olağan Seçimli Genel Kurul ne zaman? Trabzonspor'da Olağan Seçimli Genel Kurul ne zaman? 15:05
Maçın ardından ortaya çıktı! G.Saray... Maçın ardından ortaya çıktı! G.Saray... 15:00
Hasan Arat Beşiktaş'a veda etti! Hasan Arat Beşiktaş'a veda etti! 14:42