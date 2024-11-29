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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel'den açıklama: Herkes müsterih olsun

Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel'den açıklama: Herkes müsterih olsun

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifası üzerine yönetim kurulu başkanı olarak atanan Hüseyin Yücel, sosyal medya hesaplarından konu ile ilgili açıklamada bulundu. İşte o ifadeler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 23:34
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Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel'den açıklama: Herkes müsterih olsun

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifası üzerine yönetim kurulu başkanı olarak Hüseyin Yücel göreve getirildi. Yücel, sosyal medya hesaplarından konu ile ilgili açıklamada bulundu.

İŞTE O İFADELER...

Çok Değerli Beşiktaşlılar,

Başkanımız Sayın Hasan Arat'ın beklenmedik istifası, tüm camiamız ve biz yönetim kurulu üyeleri tarafından üzüntüyle karşılanmıştır.

Sayın Başkan gerekçelerini düzenlediği basın toplantısında açıklamıştır. Ardından toplanan yönetim kurulumuzun aldığı kararlar ise resmi kanallarla duyurulmuştur.

Herkes müsterih olsun. Biz büyük bir camiayız. Mayıs ayındaki Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na kadar Beşiktaşımızın menfaatlerini korumaya devam edeceğiz.

Süreçle ilgili detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde düzenleyeceğim basın toplantısı ile yapacağım.

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