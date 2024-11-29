Avrupa'da hüsran!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş, 5. maçında İsrail ekibi Maccabi Tel- Aviv'e 3-1 yenildi. Mücadele güvenlik gerekçesiyle Macaristan'da oynandı. Karşılaşma öncesi 6 puan toplayan siyah- beyazlılar 18. sırada yer alıyordu. 4 maç sonucunda puan alamayan İsrail ekibi ise 35. sırada yer alıyordu. Son lig maçında Göztepe'ye 4-2 yenildikten sonra deprem etkisi yapan kararlar alan siyah-beyazlılar, Avrupa'da da hüsran yaşadı. 23. dakikada Kanichowsky'nin vuruşuyla geriye düştük: 0-1.

NDOUR'UN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

38'de İsrail ekibinin kullandığı köşe vuruşu sonrası gelişen pozisyonda Rafa Silva orta sahadan kaptığı topla ceza alanına girdi ve eşitliği sağladı: 1-1. 45+3'te Kanichowsky'nin pası sonrası soldan çizgiye inen Patati'nin pasını kalenin önünde Peretz tamamladı: 2-1. 60'ta Ndour ile buldumuz gol ofsayta takıldı. 71'de İmmobile ile penaltıyı kaleciye nişanladık. 80'de Patati, skoru ilan etti: 1-3.