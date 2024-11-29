  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Avrupa'da hüsran!

Avrupa'da hüsran!

Kartal, Avrupa Ligi’nde puanı olmayan İsrail ekibine kaybederek kahretti... Rafa Silva ile eşitledik, İmmobile ile penaltı kaçırdık

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Avrupa'da hüsran!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş, 5. maçında İsrail ekibi Maccabi Tel- Aviv'e 3-1 yenildi. Mücadele güvenlik gerekçesiyle Macaristan'da oynandı. Karşılaşma öncesi 6 puan toplayan siyah- beyazlılar 18. sırada yer alıyordu. 4 maç sonucunda puan alamayan İsrail ekibi ise 35. sırada yer alıyordu. Son lig maçında Göztepe'ye 4-2 yenildikten sonra deprem etkisi yapan kararlar alan siyah-beyazlılar, Avrupa'da da hüsran yaşadı. 23. dakikada Kanichowsky'nin vuruşuyla geriye düştük: 0-1.

NDOUR'UN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

38'de İsrail ekibinin kullandığı köşe vuruşu sonrası gelişen pozisyonda Rafa Silva orta sahadan kaptığı topla ceza alanına girdi ve eşitliği sağladı: 1-1. 45+3'te Kanichowsky'nin pası sonrası soldan çizgiye inen Patati'nin pasını kalenin önünde Peretz tamamladı: 2-1. 60'ta Ndour ile buldumuz gol ofsayta takıldı. 71'de İmmobile ile penaltıyı kaleciye nişanladık. 80'de Patati, skoru ilan etti: 1-3.

Reklam
Kanarya'ya Premier Lig'den golcü!
DİĞER
atv’nin yeni dizisi ‘Holding’ 5 Aralık’ta açılıyor
Suriye'de muhalifler Esad rejimi ve İran milislerini vuruyor | Halep'te kilit noktalar ele geçirildi! Devrim Muhafızları komutanı Pourhashemi öldü
İsrailli oyuncudan asker selamı! Gözler UEFA'da...
G.Saray'dan eski F.Bahçeli isme kanca! Bu transfer 5. yıldızı getirir
f
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
3 puanı çektik aldık 3 puanı çektik aldık 01:54
Nefes aldılar Nefes aldılar 01:50
Ustaların imzası Ustaların imzası 01:49
İhtiyar delikanlı! İhtiyar delikanlı! 01:49
Jose Mourinho: Bu maçı idare etmek çok zordu... Jose Mourinho: Bu maçı idare etmek çok zordu... 01:36
F.Bahçe Çekya'da geri döndü! F.Bahçe Çekya'da geri döndü! 01:36
Daha Eski
İşte UEFA güncel ülke puanımız! İşte UEFA güncel ülke puanımız! 01:36
AZ Alkmaar'ın hocasından G.Saray-F.Bahçe kıyası! AZ Alkmaar'ın hocasından G.Saray-F.Bahçe kıyası! 01:36
Beşiktaş'ta toplantı kararı! Bronckhorst... Beşiktaş'ta toplantı kararı! Bronckhorst... 01:36
İsrailli oyuncudan asker selamı! Gözler UEFA'da... İsrailli oyuncudan asker selamı! Gözler UEFA'da... 01:36
Gio'dan istifa yanıtı! Gio'dan istifa yanıtı! 01:35
Buruk: Kazanmak istiyorduk ama... Buruk: Kazanmak istiyorduk ama... 01:35