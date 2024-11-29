Ağlatan sakatlık

AVRUPA Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşan Beşiktaş'a kötü bir haber geldi. 16'ncı dakikada Gabriel Paulista, topu uzaklaştırmak isterken zeminde bir süre kaydı ve sakatlık geçirdi. 34 yaşındaki stoper, yaşadığı sakatlık sonrası bir süre kendini denedi ancak oyuna devam edemedi. Brezilyalı futbolcu yaşadığı sakatlık sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. 1.85 boyundaki savunmacıyı takım arkadaşları ve sağlık ekipleri teselli etti. Paulista'nın yerine kalan sürede Emirhan Topçu forma şansı buldu. Paulista, 6 Ekim'deki sakatlığında kısmı kas kopması nedeniyle 1 ay forma giyememişti. 5 maç kaçırmıştı. Dünkü sakatlığı ile ilgili MR sonrası açıklama yapılacak.