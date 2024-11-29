  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Ağlatan sakatlık

Ağlatan sakatlık

Beşiktaş’ın 34 yaşındaki Brezilyalı stoperi 16. dakika sakatlandı ve sahayı gözyaşları içinde terk etti. Durumu MR sonrası netleşecek

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ağlatan sakatlık

AVRUPA Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşan Beşiktaş'a kötü bir haber geldi. 16'ncı dakikada Gabriel Paulista, topu uzaklaştırmak isterken zeminde bir süre kaydı ve sakatlık geçirdi. 34 yaşındaki stoper, yaşadığı sakatlık sonrası bir süre kendini denedi ancak oyuna devam edemedi. Brezilyalı futbolcu yaşadığı sakatlık sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. 1.85 boyundaki savunmacıyı takım arkadaşları ve sağlık ekipleri teselli etti. Paulista'nın yerine kalan sürede Emirhan Topçu forma şansı buldu. Paulista, 6 Ekim'deki sakatlığında kısmı kas kopması nedeniyle 1 ay forma giyememişti. 5 maç kaçırmıştı. Dünkü sakatlığı ile ilgili MR sonrası açıklama yapılacak.

Kanarya'ya Premier Lig'den golcü!
Talisca düellosu! Beşiktaş ve F.Bahçe...
DİĞER
Avrupa Ligi'nde en çok puan toplayan ülkeler belli oldu! Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe...
Suriye'de muhalifler Esad rejimi ve İran milislerini vuruyor | Halep'te kilit noktalar ele geçirildi! Devrim Muhafızları komutanı Pourhashemi öldü
İsrailli oyuncudan asker selamı! Gözler UEFA'da...
G.Saray'dan eski F.Bahçeli isme kanca! Bu transfer 5. yıldızı getirir
f
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
3 puanı çektik aldık 3 puanı çektik aldık 01:54
Nefes aldılar Nefes aldılar 01:50
Ustaların imzası Ustaların imzası 01:49
İhtiyar delikanlı! İhtiyar delikanlı! 01:49
Jose Mourinho: Bu maçı idare etmek çok zordu... Jose Mourinho: Bu maçı idare etmek çok zordu... 01:36
F.Bahçe Çekya'da geri döndü! F.Bahçe Çekya'da geri döndü! 01:36
Daha Eski
İşte UEFA güncel ülke puanımız! İşte UEFA güncel ülke puanımız! 01:36
AZ Alkmaar'ın hocasından G.Saray-F.Bahçe kıyası! AZ Alkmaar'ın hocasından G.Saray-F.Bahçe kıyası! 01:36
Beşiktaş'ta toplantı kararı! Bronckhorst... Beşiktaş'ta toplantı kararı! Bronckhorst... 01:36
İsrailli oyuncudan asker selamı! Gözler UEFA'da... İsrailli oyuncudan asker selamı! Gözler UEFA'da... 01:36
Gio'dan istifa yanıtı! Gio'dan istifa yanıtı! 01:35
Buruk: Kazanmak istiyorduk ama... Buruk: Kazanmak istiyorduk ama... 01:35