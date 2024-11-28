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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta tek hedef galibiyet! İşte Giovanni van Bronckhorst'un Maccabi Tel Aviv maçı 11'i

Beşiktaş'ta tek hedef galibiyet! İşte Giovanni van Bronckhorst'un Maccabi Tel Aviv maçı 11'i

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında bugün İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i Debrecen şehrinde ağırlayacak. Nagyerdei Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, TSİ ile 20.45'te başlayacak. Seyircisiz oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek. Karşılaşma öncesi siyah-beyazlıların ilk 11'i ise merak konusu haline geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 06:50
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Beşiktaş'ta tek hedef galibiyet! İşte Giovanni van Bronckhorst'un Maccabi Tel Aviv maçı 11'i

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında bugün İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i Debrecen şehrinde ağırlayacak. Nagyerdei Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, TSİ ile 20.45'te başlayacak. Seyircisiz oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek. Müsabakayı TRT Spor canlı yayınlayacak. Ligde aldığı kötü sonuçların aksine Avrupa'da oynadığı son 2 karşılaşmada Olimpik Lyon ve Malmö'yü mağlup ederek 6 puan toplayan Beşiktaş, 18'inci basamakta yer alıyor.

128. KEZ BOY GÖSTERECEK

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 127 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda 56 galibiyet, 25 beraberlik ve 46 mağlubiyet aldı. Kartal, 201 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 167 gol gördü.

SIMONE SOZZA DÜDÜK ÇALACAK

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçında İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza düdük çalacak. Sozza'nın yardımcılıklarını Alberto Tegoni ve Giovanni Baccini yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Andrea Colombo olacak. VAR koltuğunda Daniele Chiffi oturacak.

MUÇI YOK

Beşiktaş'ta Ernest Muçi bugün oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Arnavutluk Milli Takımı'nda sakatlanan ve tedavisi devam eden Muçi, bu akşam oynanacak karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

BEŞİKTAŞ - MACCABI TEL AVIV MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Al-Musrati, Uduokhai, Emirhan, Rashica, Masuaku, Rafa Silva, Fernandes, Immobile

Maccabi Tel Aviv: Mishpati, Lamkin, Jehezkel, Shlomo, Stojic, Overeem, Kanichosky, Wesley, Addo, Davida, Turgeman

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