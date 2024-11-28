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Haberler Beşiktaş Milli maç gibi

Milli maç gibi

Türkiye futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacağı maçın öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, "Beşiktaş önemli bir maç oynayacak, milli maç gibi. Beşiktaş'ın buraya gelmesinin sebebi dünyadaki çifte standarttan kaynaklanıyor. Savaşın her türlüsüne karşıyız ama Rusya'ya uygulanan ambargo; kadınları, çocukları adeta katledenlere uygulanmıyor. Gazze'nin yanındayız. Beşiktaş kulübümüz inşallah hem sahada cevap verip, hem de Müslüman alemine güzel bir sevinç yaşatacaktır" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 06:50
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Milli maç gibi
Türkiye futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacağı maçın öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, "Beşiktaş önemli bir maç oynayacak, milli maç gibi. Beşiktaş'ın buraya gelmesinin sebebi dünyadaki çifte standarttan kaynaklanıyor. Savaşın her türlüsüne karşıyız ama Rusya'ya uygulanan ambargo; kadınları, çocukları adeta katledenlere uygulanmıyor. Gazze'nin yanındayız. Beşiktaş kulübümüz inşallah hem sahada cevap verip, hem de Müslüman alemine güzel bir sevinç yaşatacaktır" ifadelerini kullandı.
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