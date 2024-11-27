TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Beşiktaş'ın buraya gelmesinin sebebi...

Türkiye futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacağı maçın öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

"MİLLİ MAÇ GİBİ..."

Beşiktaş önemli bir maç oynayacak, milli maç gibi. Bugün Beşiktaş'ın buraya gelmesinin sebebi dünyadaki çifte standarttan kaynaklanıyor. Savaşın her türlüsüne karşıyız ama Rusya'ya uygulanan ambargo; kadınları, çocukları adeta katledenlere uygulanmıyor. Gazze'nin yanındayız. Beşiktaş kulübümüz inşallah hem sahada cevap verip, hem de Müslüman alemine güzel bir sevinç yaşatacaktır.