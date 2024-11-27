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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta üst üste istifalar: Işıl Zeybek de istifasını sundu!

Beşiktaş'ta üst üste istifalar: Işıl Zeybek de istifasını sundu!

Son dakika Beşiktaş haberleri | Beşiktaş yönetiminde üst üste istifalar gelmeye devam ediyor. Asbaşkan Onur Göçmez'in ardından, Beşiktaş’ta iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek de istifasını sundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 11:28 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 11:42
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Beşiktaş'ta üst üste istifalar: Işıl Zeybek de istifasını sundu!

Beşiktaş'ta Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe karşısında alınan 4-2'lik mağlubiyetin ardından çok hareketli günler yaşanıyor. Hasan Arat yönetiminin Brad Friedel ve Samet Aybaba ile yollarını ayırmasının ardından yönetimden birer birer istifalar gelmeye başladı.

Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez'in yönetimden istifa etmesinin ardından Beşiktaş'ta iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek de yönetime istifasını sundu.

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Yönetime istifasını sundu Devamını Oku BUNU DA OKU

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