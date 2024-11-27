Beşiktaş'ta üst üste istifalar: Işıl Zeybek de istifasını sundu!

Beşiktaş'ta Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe karşısında alınan 4-2'lik mağlubiyetin ardından çok hareketli günler yaşanıyor. Hasan Arat yönetiminin Brad Friedel ve Samet Aybaba ile yollarını ayırmasının ardından yönetimden birer birer istifalar gelmeye başladı.

Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez'in yönetimden istifa etmesinin ardından Beşiktaş'ta iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek de yönetime istifasını sundu.