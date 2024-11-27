Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst konuşuyor | CANLI İZLE

Temsilcimiz Beşiktaş'ın, Macaristan'da Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçı öncesi teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve Gabriel Paulista basın toplantısında açıklamalarda bulunuyorlar.

Bu açıklamaları haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

Gabriel Paulista'nın açıklamalarından öne çıkanlar;

Çok gol yiyoruz, bu konuda defans oyuncuları olarak kendimizi eleştiriyorum ancak sadece savunma oyuncularınız yüzünden gol yemezsiniz. Çok kompakt değiliz ve beraber davranmak zorundayız. Duran toplardan kötü goller yedik, bu kadar kolay yiyince işler zorlaşıyor. Bunu değiştirmek zorundayız. Futbol bu kadar hata kabul eden bir oyun değil.

Kaybetmeyi hiç sevmiyorum tabii ki. İyi bir durumda değiliz ama oyuncu grubu olarak bunun düzeltmemiz gerektiğini biliyoruz. Ben Beşiktaş'a kazanmak için geldim, Beşiktaş çok büyük bir camia. Oynayan, oynamayan herkesin yüzde 100 hazır olması gerekiyor.

İŞTE BRONCKHORTS'UN AÇIKLAMALARI:

Büyük bir maça çıkacağız. Buraya birçok sebepten ötürü kazanmaya geldik, tekrardan kazanan kimliğimizi göstermeye geldik, bunu daha önce yapmalıydık.