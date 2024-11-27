Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst: Birkaç gündür zor günler geçiriyoruz!

Temsilcimiz Beşiktaş'ın, Macaristan'da Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçı öncesi teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve Gabriel Paulista basın toplantısında açıklamalarda bulundular.

Gabriel Paulista'nın açıklamalarından öne çıkanlar;

Çok gol yiyoruz, bu konuda defans oyuncuları olarak kendimizi eleştiriyorum ancak sadece savunma oyuncularınız yüzünden gol yemezsiniz. Çok kompakt değiliz ve beraber davranmak zorundayız. Duran toplardan kötü goller yedik, bu kadar kolay yiyince işler zorlaşıyor. Bunu değiştirmek zorundayız. Futbol bu kadar hata kabul eden bir oyun değil.

Kaybetmeyi hiç sevmiyorum tabii ki. İyi bir durumda değiliz ama oyuncu grubu olarak bunun düzeltmemiz gerektiğini biliyoruz. Ben Beşiktaş'a kazanmak için geldim, Beşiktaş çok büyük bir camia. Oynayan, oynamayan herkesin yüzde 100 hazır olması gerekiyor.

İŞTE BRONCKHORTS'UN AÇIKLAMALARI:

Büyük bir maça çıkacağız. Buraya birçok sebepten ötürü kazanmaya geldik, tekrardan kazanan kimliğimizi göstermeye geldik, bunu daha önce yapmalıydık.

Sadece bugün ve dün değil, birkaç gündür zor günler geçiriyoruz. İnsanların görevlerinden ayrıldığını görmek üzüntü verici. Yönetimimiz daha iyi bir gelecek için bu kararları alıyor. Futbolda olan şeyler bunlar, hepimiz için en iyi şey 3 puana odaklanmak olacak.

Göztepe maçından sonra duygusal olarak çok düşmüştüm, kendimi iyi ifade edememiş olabilirim. Benim için burada olmak, hedefleri olan bir yerde olmak güzel. Hem ben hem kulüp standartları yüksek tutmalıyız. Galibiyetleri alan kimliğimize geri dönmemiz gerekiyor. 9 puana ulaşmak bizim için daha motive edici bir olacak. Bunu bahane olarak söylemiyorum, takım şu anda kendini daha iyi hissediyor.

Sezona iyi bir başlangıç yaptık, taraftara futbolda her zaman ihtiyaç vardır. İşler iyi gitmediğinde bizler en çok üzülen isimler oluyoruz. Yarın iyi bir oyun, iyi bir sonuç bizim için yeni bir periyodun başlangıcı olacaktır. 3 puan bize önümüzdeki haftalar için moral verecektir.

"YARIN BEŞİKTAŞ'TA SON MAÇINIZ OLABİLİR Mİ?"

Giovanni van Bronckhorst: Hiçbirimiz için kolay bir dönem değil. Sonuç odaklı bir spordayız. Burada hep bir devam etmeme ihtimali vardır. Zor durumdayız şu anda ama yönetimin desteğini hissediyorum. Benim bütün enerjim sahaya odaklı durumda. Kötü sonuçlar devam ederse birisi günün sonunda sorumluluğu alacak ve teknik direktör olarak sorumluluk benim. Kupa kazanmak ve pozitiflik katmak benim görevim. Ben sadece pozitif düşünmeye odaklanıyorum.