Beşiktaş yöneticisi Feyyaz Uçar'dan transfer açıklaması! "Bütçe için bazı arkadaşlarımızla vedalaşabiliriz"

Beşiktaş'ta Feyyaz Uçar, kulübün gündemine ve transfer dönemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uçar, transfer dönemi için listelerin belli olduğunu ve bu doğrultuda birkaç oyuncu ile vedalaşabileceklerini belirtti. İşte o ifadeler...

"TRANSFER SEZONUNU VERİMLİ GEÇİRMEK İSTİYORUZ"

Bazı yerlere transfer yapmaya çalışacağız. İmkan ve bütçe yaratmaya çalışacağız. Hocamızın eksikleri vardır. Söylemiştir bize. Sayın İkinci Başkanımız Hüseyin Yücel'in çabalarıyla Aşağı yukarı listeler belli. Aramızdan ayrılacak arkadaşlar da olabilir. Bütçe yaratmak için bazı arkadaşlarımızla vedalaşabiliriz. Transfer sezonunu verimli geçirmek istiyoruz.

SAMET AYBABA HAKKINDA

Samet Aybaba benim çok özel abimdir. Geçen seneki kupanın kazanılmasında büyük katkısı vardır. Böyle bir şeyin olması beni çok üzdü. Friedel sezon başından beri hizmet etmeye çalışıyor. Tam randımanlı çalışmamış olabilir. Yönetim Kurulu böyle bir karar aldı. Samet Aybaba'ya sevgim hiç bitmeyecek. Kendisiyle de görüştüm. Sağ olsun benim yönetimde devam etmemin uygun olduğunu söyledi. Görev dağılımı için kararı bana bıraktı. Bizden desteğini esirgeyeceğini düşünmüyorum. Tecrübesinden faydalanacağız. Yine arayacağız, soracağız. Maçlarımıza gelmesini istiyoruz. Futbolda böyle şeyler var.