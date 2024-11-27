  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Beşiktaş yöneticisi Feyyaz Uçar'dan transfer açıklaması! "Bütçe için bazı arkadaşlarımızla vedalaşabiliriz"

Beşiktaş yöneticisi Feyyaz Uçar'dan transfer açıklaması! "Bütçe için bazı arkadaşlarımızla vedalaşabiliriz"

Beşiktaş'ta Feyyaz Uçar, kulübün gündemine ve transfer dönemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 19:40
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş yöneticisi Feyyaz Uçar'dan transfer açıklaması! "Bütçe için bazı arkadaşlarımızla vedalaşabiliriz"

Beşiktaş'ta Feyyaz Uçar, kulübün gündemine ve transfer dönemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uçar, transfer dönemi için listelerin belli olduğunu ve bu doğrultuda birkaç oyuncu ile vedalaşabileceklerini belirtti. İşte o ifadeler...

"TRANSFER SEZONUNU VERİMLİ GEÇİRMEK İSTİYORUZ"

Bazı yerlere transfer yapmaya çalışacağız. İmkan ve bütçe yaratmaya çalışacağız. Hocamızın eksikleri vardır. Söylemiştir bize. Sayın İkinci Başkanımız Hüseyin Yücel'in çabalarıyla Aşağı yukarı listeler belli. Aramızdan ayrılacak arkadaşlar da olabilir. Bütçe yaratmak için bazı arkadaşlarımızla vedalaşabiliriz. Transfer sezonunu verimli geçirmek istiyoruz.

SAMET AYBABA HAKKINDA

Samet Aybaba benim çok özel abimdir. Geçen seneki kupanın kazanılmasında büyük katkısı vardır. Böyle bir şeyin olması beni çok üzdü. Friedel sezon başından beri hizmet etmeye çalışıyor. Tam randımanlı çalışmamış olabilir. Yönetim Kurulu böyle bir karar aldı. Samet Aybaba'ya sevgim hiç bitmeyecek. Kendisiyle de görüştüm. Sağ olsun benim yönetimde devam etmemin uygun olduğunu söyledi. Görev dağılımı için kararı bana bıraktı. Bizden desteğini esirgeyeceğini düşünmüyorum. Tecrübesinden faydalanacağız. Yine arayacağız, soracağız. Maçlarımıza gelmesini istiyoruz. Futbolda böyle şeyler var.

REKLAM - Türk Telekom
Mourinho'dan o soruya flaş yanıt!
DİĞER
Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta peş peşe istifalar! Hasan Arat da görevini bıraktı...
Başkan Erdoğan'dan dijital kuşatma uyarısı: K-Pop'u bilen ama Neşet Ertaş'a aşina olmayan gençler var! | 25 isme Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü
Kenan Yıldız'a büyük onur! O ödülün sahibi oldu
Fransız golcü F.Bahçe'ye teklif edildi
f
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ronaldo'yu mahkemeye verdi! Ronaldo'yu mahkemeye verdi! 19:58
F.Bahçe'den kritik galibiyet! F.Bahçe'den kritik galibiyet! 19:53
"Beşiktaş'ın buraya gelmesinin sebebi..." "Beşiktaş'ın buraya gelmesinin sebebi..." 19:45
Feyyaz Uçar'dan transfer açıklaması! Feyyaz Uçar'dan transfer açıklaması! 19:38
Kenan Yıldız'a büyük onur! O ödülün sahibi oldu Kenan Yıldız'a büyük onur! O ödülün sahibi oldu 19:00
Meler'a Suudi Arabistan'da görev Meler'a Suudi Arabistan'da görev 18:01
Daha Eski
Malta'dan TFF Başkanı'na ziyaret Malta'dan TFF Başkanı'na ziyaret 17:44
Mourinho'dan o soruya flaş yanıt! Mourinho'dan o soruya flaş yanıt! 17:32
Beşiktaş'ın Maccabi maçı kafilesi belli oldu! Beşiktaş'ın Maccabi maçı kafilesi belli oldu! 16:59
Halil Umut Meler Arabistan'da görev alacak! Halil Umut Meler Arabistan'da görev alacak! 16:45
Fırtına'nın Alanya mesaisi sürüyor! Fırtına'nın Alanya mesaisi sürüyor! 16:42
G.Saray'ın AZ Alkmaar maçı kadrosu açıklandı! G.Saray'ın AZ Alkmaar maçı kadrosu açıklandı! 16:28