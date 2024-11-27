Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti!

Beşiktaş'ta Hasan Arat, başkanlık görevinden istifa etti. Siyah-beyazlılar, 2. Başkan Hüseyin Yücel'in geçici başkanlığında olağanüstü seçime gitme kararı aldı. Beşiktaş'ta seçime kadar başkanlık görevini Hüseyin Yücel sürdürecek.

Ayrıca Beşiktaş Futbol Takımı sorumluluğuna geçici başkan Hüseyin Yücel ile birlikte asbaşkanlar Mete Vardar ve Onur Göçmez ile yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar getirildi.

Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.11.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hasan ARAT'ın Yönetim Kurulu Başkanlığından ve üyeliğinden istifasının kabulüne, istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Hüseyin YÜCEL'in TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."