Van Bronckhorst, yerli oyuncuları tercih etmiyor

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 4 müsabakada 3 mağlubiyet, 1 beraberlikle yalnızca 1 puan toplayan Beşiktaş, 13 hafta sonunda lider Galatasaray'ın 13 puan gerisinde 21 puanla 6. sırada yer aldı. Siyah-beyazlılarda Göztepe müsabakasının ardından bir değerlendirme toplantısı yaptığı ve Hollandalı teknik adamın akıbetinin Maccabi Tel Aviv, Hatayspor ve Fenerbahçe maçlarında alınacak sonuçlara göre belli olacağı öğrenildi.

KARTAL'DA EN AZ SÜREYİ GENÇ VE YERLİ OYUNCULAR ALDI

Siyah-beyazlılarda sezon başında Galatasaray'a karşı oynanan ve 5-0 kazanılan TFF Süper Kupa mücadelesinde ağları sarsmayı başaran Mustafa Hekimoğlu'na, Hollandalı teknik adam tarafından Avrupa Ligi ve Süper Lig olmak üzere sadece 203 dakika şans verildi. Bu süreçte yerli oyunculardan Onur Bulut 154, Salih Uçan 55, Can Keleş 22, Tayyip Talha Sanuç ise sadece 12 dakika forma giyebildi.

Kaptan Mert Günok bin 440, 19 yaşındaki Semih Kılıçsoy 950, 24 yaşındaki savunmacı Emirhan Topçu da 834 dakika ile en fazla süre alan yerli futbolcular olarak dikkat çekti.

Beşiktaş'ta genç futbolcular Arda Berk Özüarap, Yakup Arda Kılıç, Emir Yaşar, Göktuğ Baytekin ve Emrecan Terzi ise forma şansı bulamadı.

EN ÇOK GEDSON FERNANDES SAHADA KALDI

Bu sezon Beşiktaş'ta Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, bin 663 dakika sahada kalarak en çok süre alan oyuncu oldu. Tecrübeli oyuncu, bu süreçte Trendyol Süper Lig'de 3 gol, Avrupa kupalarında ise 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Gedson'u bin 653 dakika ile vatandaşı Rafa Silva, bin 554 dakikayla Arthur Masuaku, bin 488 dakikayla Jonas Svensson ve bin 440 dakikayla tecrübeli eldiven Mert Günok takip etti.

Siyah-beyazlılarda sezon başında kadroya dahil olan İtalyan santrfor Ciro Immobile bin 269, Felix Uduokhai bin 260 ve Gabriel Paulista da bin 231 dakika sahada kaldı.

SEMİH KILIÇSOY, BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Siyah-beyazlıların Ciro Immobile ile birlikte hücum hattında en çok katkı sağlamasını beklediği oyuncuların başında Semih Kılıçsoy geliyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst tarafından genelde sol kanatta görev verilen genç oyuncu, istenilen skor katkısını veremedi. Bu sezon sadece Immobile'nin sakatlık sürecinde Avrupa'da Malmö, Süper Lig'de ise Başakşehir ile Göztepe müsabakalarında santrfor olarak forma giyen 19 yaşındaki futbolcu, geride kalan haftalarda 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

2022-2023 sezonunda tüm kulvarlarda çıktığı 35 maçta toplam 2 bin 86 dakika süre alan Kılıçsoy, 12 gol atarken, 3 de asist yapmıştı.