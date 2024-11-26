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Haberler Beşiktaş Jorginho şoku

Jorginho şoku

Ara transfer dönemi için bir süredir çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Jorginho ile yakın zamanda ilgilenmişti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 06:50
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Jorginho şoku

Ara transfer dönemi için bir süredir çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Jorginho ile yakın zamanda ilgilenmişti. İngiliz basınından Mirror'un haberine göre; İngiliz devinin teknik direktörü Mikel Arteta, İtalyan orta sahanın devre arasında ayrılmasına onay vermedi. Bu kararla birlikte, Beşiktaş'ın 32 yaşındaki oyuncunun transferi ocak ayında gerçekleşmeyecek gibi görünüyor. Arsenal formasıyla bu sezon toplamda 8 resmi maçta süre alan İtalyan futbolcu Jorginho, bu karşılaşmalarda gol ve asist katkısı sağlayamamıştı. Siyah-beyazlıların bu transferde ısrarcı olduğu ve sezon sonunu bekleyebileceği öğrenildi.

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