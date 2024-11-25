Göztepe destanı

Dolmabahçe'de bir yanda hüzün bir yanda sevinç vardı... Maçın favorisi olan Beşiktaş, Göztepe karşısında maça oldukça hızlı başladı ve dakikalar 9'u gösterdiğinde ise tabelada siyah-beyazlıların 2-0 üstünlüğü yazıyordu. Ancak İzmir ekibi, yılmadı, yıkılmadı, pes etmedi, oyundan düşmedi. Önce farkı bire indirdi, ardından da maça dengeyi getirdi. Skoru yeniden eşitleyen İzmir ekibi, bu kez öne geçmek için Beşiktaş kalesinde tehlikeler yaratmaya başladı. Kartal ise buna sadece bakakaldı.

22 YIL SONRA İLK KEZ KAZANDI

82. dakikaya kadar bir Göztepe kaçırdı, bir Beşiktaş... Ancak üçüncü kez ağları sarsan sarı-kırmızılılar oldu. 72'de oyuna giren Fofana skoru 3-2'ye getirdi. Son sözü 90+2'de Tijanic söyledi. Dolmabahçe'de 2-0 geriye düştüğü maçı 4-2 kazanan Göztepe, Nisan 2002'den sonra Beşiktaş'ı ilk kez deplasmanda devirdi. İzmir ekibi, ayrıca bu sezon dış sahadaki ilk galibiyetini aldı. Oynadığı oyun, fizik gücü, rakibe ve hakeme olan saygısıyla takdir kazanan Göztepe, dün İnönü'de adeta bir destan yazdı.

SVENSSON 2. ASİSTİNİ YAPTI

Beşiktaş'ın Norveçli yıldızı Svensson, bu sezonki ikinci asistini yaptı. Rashica'nın oynadığı maçlarda daha iyi bir oyun ortaya koyan tecrübeli sağ bek, Semih'in attığı gol öncesinde topu savunmadan kaptı, atağa kalktı ve takım arkadaşına golü attırdı. Svensson ilk asistini Trabzonspor derbisinde yapmıştı.

UTANÇ VERİCİ DURUM

Gabriel Paulista, maç sonu şunları söyledi: "Taraftarımızdan özür dilemek zorundayız. Beşiktaş gibi büyük bir takımın, kendi sahasındaki son 2 maçta 7 gol yemesi utanç verici. Bu kabul edilemez. Beşiktaş'ın oynaması gereken oyunu oynamıyoruz. Takım olarak biz bu durumu düzeltmek zorundayız."

PENALTI BEKLENTİSİ

Göztepe, Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısındaki iki pozisyonda penaltı istedi. İzmir ekibi, Beşiktaş'ın attığı ilk gol öncesinde Svenson'un yaptığı harekette penaltı bekledi, hakem Alper Akarsu oyunu devam ettirdi. 39'da Musrati'nin Solet'e yaptığı harekette yine Göztepe penaltı bekledi. Akarsu yine 'devam' dedi. Oyuncular uzun süre hakeme itiraz etti.

İKİ KALEYE DE ATTI

Göztepe'li Bokele, üç dakika içinde bir kendi kalesine bir de Beşiktaş kalesine topu yolladı. 9'uncu dakikada kaleci Lis, meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Ancak top Malcom Bokele'ye çarptı ve ağlarla buluştu. Bundan üç dakika sonra ise direkten dönen topu tamamlayan Bokele, takımın ilk golünü kaydetti.