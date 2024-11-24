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Gençler 3 golle geçti
Beşiktaş U19 Akademi Takımı, Tümosan Konyaspor U19 karşısında sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlıların gollerini 9. dakikada Yusuf Can Calayır, 35 ve 51. dakikalarda Devrim Şahin kaydetti. Öte yandan, geçen hafta derbide Fenerbahçe'yi mağlup eden Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Amedspor'u da evinde 2-1 mağlup ederek Milli araya galibiyetle girmenin mutluluğunu yaşadı.
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