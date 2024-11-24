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Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE KESİNTİSİZ | Beşiktaş maçı yayın bilgileri!

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE KESİNTİSİZ | Beşiktaş maçı yayın bilgileri!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Taraftarlar maç ile ilgili araştırmalara başladı. Beşiktaş - Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının yanıtları merak edilirken karşılaşmaya dair detayları sizler için derledik. İşte maçın ilk 11'leri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 18:03 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 18:15
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BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE KESİNTİSİZ | Beşiktaş maçı yayın bilgileri!

Beşiktaş - Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 13. hafta müsabakasında Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Göztepe maçı 24 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

IMMOBILE'NİN TEDAVİSİ TAMAMLANDI

Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle Malmö ve RAMS Başakşehir müsabakalarında forma giyemeyen Ciro Immobile'nin tedavisi tamamlandı.

Son iki antrenmanda takımla çalışan golcü futbolcunun maç kadrosunda yer alıyor.

İtalyan oyuncu, bu sezon siyah-beyazlı formayla ligde çıktığı 10 maçta 8 gol kaydetti.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Ernest Muçi, Göztepe maçında forma giyemeyecek.

3 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta Göztepe maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekipte üçer sarı kartı olan Mert Günok, Al Musrati ve Ciro Immobile, kart görmeleri durumunda 14. haftada Atakaş Hatayspor ile oynanacak maçta görev yapamayacak.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Semih

Göztepe: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Dennis, Solet, Matsuki, Juan, Romulo.

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