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Haberler Beşiktaş Muçi ve Zaynutdinov küme düştü

Muçi ve Zaynutdinov küme düştü

Demokratik Kongolu Masuaku'nun aksine Arnavutluk forması giyen ve Ukrayna maçında sakatlanarak yerini Hoxha'ya bırakan Muçi ile Beşiktaş'ta yer bulamasa da Kazakistan'ın vazgeçilmez isimlerinden olan Bahtiyar Zaynutdinov Uluslar Ligi'nde C Klasmanına düştü. Abdülkerim'in cezası nedeniyle Emirhan Topçu Karadağ maçında ilk on birde sahaya çıktı. Semih ise son anlarda oyuna dahil oldu. Mert zaten kalenin değişmez bekçisiydi. Türkiye gibi Play-Off oynayacak Kosova'da ise Rashica sakatlığından dolayı kadrodan çıkartıldı. Cher Ndour İtalya'nın, Mustafa ve Emircan ise Türkiye'nin U21 takımlarında hazırlık maçlarında ter döktüler.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 06:50
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Muçi ve Zaynutdinov küme düştü
Demokratik Kongolu Masuaku'nun aksine Arnavutluk forması giyen ve Ukrayna maçında sakatlanarak yerini Hoxha'ya bırakan Muçi ile Beşiktaş'ta yer bulamasa da Kazakistan'ın vazgeçilmez isimlerinden olan Bahtiyar Zaynutdinov Uluslar Ligi'nde C Klasmanına düştü. Abdülkerim'in cezası nedeniyle Emirhan Topçu Karadağ maçında ilk on birde sahaya çıktı. Semih ise son anlarda oyuna dahil oldu. Mert zaten kalenin değişmez bekçisiydi. Türkiye gibi Play-Off oynayacak Kosova'da ise Rashica sakatlığından dolayı kadrodan çıkartıldı. Cher Ndour İtalya'nın, Mustafa ve Emircan ise Türkiye'nin U21 takımlarında hazırlık maçlarında ter döktüler.
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