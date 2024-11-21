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Göztepe hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi. Beşiktaş, Göztepe'yle oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yarın saat 11.00'de devam edecek.
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