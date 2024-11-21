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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Chukwueze harekatı! Kiralama teklifi yapılacak

Beşiktaş'tan Chukwueze harekatı! Kiralama teklifi yapılacak

Kara Kartal Osimhen’in milli takım partnerine döndü. Beşiktaş'ın radarında bu kez Milanlı Chukwueze var. Fazla şans verilmediğinden yakınan kanat oyuncusu takımdan ayrılmak istiyor. Yönetim, Osimhen'in Milli Takımdan arkadaşına teklif vermeye hazırlanıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 06:50
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Beşiktaş'tan Chukwueze harekatı! Kiralama teklifi yapılacak

Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları devam ederken gündeme son olarak Milan'ın kanat oyuncusu Chukwueze geldi. Nijeryalı futbolcu 2023 yılında İspanyol ekibi Villarreal'den Milan'a 20 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Ancak Serie A'ya hızlı bir giriş yapan ünlü oyuncu, Milan'da aradığı fırsatları bulmakta zorlandı. Siyah-beyazlılar, deneyimli futbolcuyu devre arası transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçecek. Milan, 2028'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncusunun kiralanmasına sıcak bakıyor ve gelen teklifleri değerlendirecek.

MILAN'DA FIRSAT BULAMADI

Fonseca yönetiminde forma şansı bulamayan ve Milan'ın güçlü rekabet ortamında süre almakta zorluk çeken Chukwueze de oynayabileceği bir takımda forma giymek istiyor. Milan'dan ayrılmaya sıcak bakan kanat oyuncusunu Beşiktaş'ın yanı sıra İngiliz ekibi Everton da takip ediyor. Ancak Nijeryalı oyuncunun vatandaşı Osimhen ile sık sık telefonla görüştüğü ve Türkiye hakkında bilgiler aldığı gelen haberler arasında. Osimhen'e burada duyulan büyük ilgi ve kısa bir sürede çok sevilmesinden dolayı 25 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'ı tercih edebileceği söyleniyor.

Bu sezon Milan'da 13 maça çıkan Chukwueze, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 6 kez ilk 11'de görev alan oyuncu, Nijerya Milli Takımı'nda da 38 maçta 5 gol attı ve Victor Osimhen ile birlikte hücum hattında uyumlu bir ikili oluşturdu.

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