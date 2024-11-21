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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Hasan Arat: Her 10 dakikada bir 1000 kişi...

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat: Her 10 dakikada bir 1000 kişi...

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, siyah beyazlı ekibin SuperApp lansmanında açıklamalarda bulundu. İşte Arat'ın sözlerinden öne çıkanlar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 14:34
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat: Her 10 dakikada bir 1000 kişi...

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, takımın SuperApp tanıtım toplantısında konuya dair önemli ifadeler kaydetti. İşte o sözler:

"BEŞİKTAŞLILARA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Yeni uygulamamızın çıkmasının ardından Türkiye'de 14 saatte eşin rastlanmamış bir olayın altına imza attık. İnanılmaz indirilme var. Bu Beşiktaş'ın büyüklüğü, Beşiktaşlılara teşekkür ediyorum.

"HER 10 DAKİKA BİR 1000 KİŞİ SİSTEME GİRDİ"

Programı uygulamada, 14 saatte 230 bin kişi indirdi. Bu dünyada tarihi bir rakam. Uygulamayı indirip yapılan kayıt 30 dakika öncesinde kadar 100.071. Bu da mucizevi bir rakam. Her 10 dakikada bir, 1000 kişi sisteme girdi. Üstelik yoğunluktan sistem çökmüş olmasına rağmen. Sabaha kadar da bazı iyileştirmeler yapıldı.

"GÜCÜMÜZÜ DİJİTALDE DE DEVREDE"

Beşiktaş'ın yeni uygulaması 1. sırada. Bu Beşiktaş'ın gücünü gösteriyor. Artık dijitalde de gücümüzü devreye soktuk. Bir yılda 1 milyon indirme istiyorduk ama şu anda 230 bin oldu. 300 bin cüzdan ve kredi kartı diyorduk, 14 saatte 72 bin oldu.

"YURTDIŞINDAKİ TARAFTARLARIMIZ..."

Yurtdışındaki Beşiktaşlılar da merak etmesin, yurtdışı hatlar için bir SMS sorunu var, onu da çözüyorlar. Yurtdışındaki taraftarlarımız da uygulamayı kullanabilecekler.

"SANIRIM FARKLI ALGILARA NEDEN OLDU"

Özel nedenlerle bir süre ortada olmamam, sanırım farklı algılara neden oldu. İnsan hayatı, sizler de benzer şeyler yaşayabilirsiniz. Bu yol Beşiktaşlıların yolu, bu yol sadece benim yolum değil. Bu yol felsefenin yolu, inananlarla birlikte yürümeye devam edeceğiz. Beşiktaşlı gençleri, çocukları çok önemsiyoruz. Müzedeki ziyaretlerde kuyruklar oluşuyor. Beşiktaş sevgisi çığı gibi büyüyor. Bu sadece futbol takımın başarısı değil! Felsefeye olan aşk, Beşiktaş'a olan aşk büyüyor.

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