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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a sürpriz kanat! Krepin Diatta önerildi

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a sürpriz kanat! Krepin Diatta önerildi

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın hücum hattına takviye yapması bekleniyor. Menajerler kanat arayışlarını sürdüren siyah beyazlıların kapısını çaldı. Monaco forma giyen Senegalli kanat Krepin Diatta Beşiktaş’a önerildi. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a sürpriz kanat! Krepin Diatta önerildi

Monaco'da oynayan Krepin Diatta menajerler tarafından sezon sonu için Beşiktaş'a önerildi. Taklvim'de yer alan habere göre; kanat bölgesinde; hızlı, çalım atan, şut tehdidi olan oyuncu eksikliği yaşayan Kartal'da son sözü Van Bronckhorst söyleyecek. Gio, "Transfer dönemi gelecek. İhtiyaç olan bölgelere transfer yapmak istiyoruz. Süreç isteyen bir durum var ortada" diyerek ateşi yakmıştı. Hollandalı hocanın kararı doğrultusunda Siyah-Beyazlı yöneticiler devre arasında transfer teklifi yapabilir.

25 yaşındaki futbolcu sol kanat bölgesinde görev yapabiliyor. Senegalli kanat hem fiziksel; hem de teknik açıdan oldukça yetenekli. Siyah-Beyazlılar'ın kanat transferi yapma isteği hücum gücünü artırmak ve genişleyen maç programında kadroya daha fazla derinlik kazandırmak olarak biliniyor. 1.75 boyunda olan Diatta, Senegal Milli Takımı formasını 42 kez terletti. Monaco ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan deneyimli futbolcunun değeri ise 12 milyon Euro.

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