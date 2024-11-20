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Haberler Beşiktaş Gedson tehlikesi

Gedson tehlikesi

Siyah beyazlılar, 2022 yılında 6 milyon euro karşılığında Benfica'dan Gedson Fernandes'i transfer etmişti. Ancak yapılan anlaşmaya göre oyuncunun haklarının yarısı, Portekiz ekibinde... Yani 30'a satılırsa 15 milyonu onlara gidecek... Son dönemde Nuri Şahin'in çalıştırdığı Dortmund, Gedson için devreye girdi. Beşiktaş, satışa hiç sıcak bakmıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
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Gedson tehlikesi
Siyah beyazlılar, 2022 yılında 6 milyon euro karşılığında Benfica'dan Gedson Fernandes'i transfer etmişti. Ancak yapılan anlaşmaya göre oyuncunun haklarının yarısı, Portekiz ekibinde... Yani 30'a satılırsa 15 milyonu onlara gidecek... Son dönemde Nuri Şahin'in çalıştırdığı Dortmund, Gedson için devreye girdi. Beşiktaş, satışa hiç sıcak bakmıyor.
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