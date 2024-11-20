Beşiktaş'ta ayrılık çanları! Giovanni van Bronckhorst biletlerini kesti

Süper Kupa'yı kazanmalarının ardından yaz transfer döneminde yaptıkları transferler ile sezona güzel bir başlangıç yapan Beşiktaş, 10. haftanın sonunda yakaladıkları ivmeyi kaybetmeye başladı. "Lige havlu atmadık" diyen siyah beyazlılar, devre arasında yapacakları nokta atışı transfer hamleleri ile tekrardan şampiyonluk yarışında öne geçmeyi planlıyor.

Trendyol Süper Lig'de son olarak Başakşehir ile deplasmanda berabere kalan Kara Kartal, UEFA Avrupa Ligi'nde de Malmö'yü 2-1 devirmişti. Sıradaki maçını 24 Kasım Pazar günü kendi sahasında Göztepe FK ile yapacak olan Beşiktaş, Süper Lig'de 21 puan ile 5. sırada bulunuyor.

Avrupa Ligi'nde ise oynadıkları 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Dolmabahçe ekibi, 6 puan ile 18. sırada.

YA KİRALIK YA FESİH

Birçok dünya yıldızı ile Ocak ayı için transfer görüşmeleri gerçekleştiren Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un iki ismin biletini kestiği açıklandı.

Milliyet'te yer alan habere göre devre arasında Alex Oxlade-Chamberlain ve Jean Onana kiralık olarak gönderilmeye çalışılacak, anlaşma sağlanmaz ise oyuncuların sözleşmeleri tek taraflı feshedilecek.

Beşiktaş'a geçtiğimiz sezonun başında transfer olan Jean Onana'nın sözleşmesi 2027'de bitiyor. Kamerunlu oyuncu, Beşiktaş'a geldiği sezonun devre arasında Marsilya'ya kiralanmıştı. Bu sezon altı maçta sahaya çıkan Onana, gol veya asist kaydedemedi.

Bu sezon hiçbir maçta süre almayan Alex Oxlade-Chamberlain'in kontratı ise 2026'da sona eriyor.