TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan savunmaya yıldız takviyesi! Sezon başında olmamıştı

Yaz transfer döneminde ismi sıkça Beşiktaş ile anılan ancak Borussia Dortmund'dan bedelsiz şekilde Roma'ya transfer olan Mats Hummels İtalya'da aradığını bulamadı. Büyük umutlarla Çizme devinin yolunu tutan tecrübeli savunmacı, Serie A'da sadece 1 maçta 23 dakika oynadı. Alman futbolcu, menajeriyle ile yaptığı toplantıda düzenli olarak forma giyebileceği yarışçı bir takımda yer almak istediğini ifade etti.

YÖNETİM MASAYA OTURMAYA HAZIRLANIYOR

Beşiktaşlı kurmaylar, tecrübeli futbolcu Hummels'in menajerleri yaptığı telefon görüşmesinde oyuncunun durumunu sordu. Sezon sonunda mukavelesi sona erecek Alman oyuncuya vazgeçemeyeceği bir rakam sunmaya hazırlanan yönetimin tecrübeli savunmacıdan tek şartı devre arasında kulübüyle ilişiğini kesmesi. Böyle bir durumda siyah-beyazlılar Alman oyuncu ile masaya oturacak.

BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYOR

Todofichajes'ın haberine göre; 35 yaşındaki Alman futbolcu, kış transfer döneminde takımını değiştiremezse profesyonel futbolu bırakmayı düşünebilir.

BUNDESLIGA KULÜPLERİ

Bundesliga'daki birkaç kulübün Hummels'i takımına katmakla ilgilendiği ancak gerçekleştirilen görüşmelerin henüz ilerlemiş olmadığı öğrenildi.