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Haberler Beşiktaş Kralların ezeli rekabeti

Kralların ezeli rekabeti

talya Seri A’da yaşadıkları gol krallığı rekabeti Süper Lig’e taşındı. İcardi sakatlanınca İmmobile ve Dzeko kendi aralarındaki yarışta artık baş başa kaldı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 06:50
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Kralların ezeli rekabeti

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Lazio'da oynadığı yıllarda gol adına kırmadık rekor bırakmadı. Fakat bir konuyu asla aklından çıkaramadı. İmmobile Lazio'da forma giyerken Fenerbahçe'nin santrforu Dzeko da ezeli rakip Roma'da gollerini sıralıyordu. İmmobile Lazio'ya transfer olduğu sezonda 23 gol atmasına rağmen Capocannoniere'yi (Seri A Gol Krallığı) 29 gol atan ezeli rakip Roma'nın forveti Edin Dzeko'ya kaptırmıştı. Bir sonraki sezon da ise İnter'li İcardi ile 29'ar golle bu unvanı paylaşmışlardı. İşte yıllar sonra bu ezeli rekabet İmmobile'nin transferi ile Süper Lig'de kendini buldu. İtalya'daki hesap Türkiye'ye taşındı. Gol Krallığı Yarışı'nda İmmobile 8 golle lider bulunuyor. İkinci sırada ise Dzeko yer alıyor. İcardi sezon başında sakatlığı nedeniyle oynama fırsatı az bulunca gerilerde kaldı. Fakat yıldız oyuncu dizinden sakatlanıp sezonu kapattı. Bu rekabet İmmobile-Dzeko arasında geçecek. Bakalım hesap nasıl sonuçlanacak? Bu arada G.Saray'ın yeni golcüsü Osimhen her ne kadar geçmişten bir hesabı olmasa da arayı kapattı ve bu ikiliye sinyali çaktı.

TANITIM YÜZÜ CIRO IMMOBILE

Siyah-beyazlı kulüp, "Süper APP" videosunda Ciro Immobile'li tanıtım yapacak. İtalyan forvetin yeni mobile uygulamasının videosunda "Ben Ciro Immobile, Beşiktaş, geliyor mobile" ifadeleri yer aldı.

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