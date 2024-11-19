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İkiz kız kardeşler Beşiktaş JK Akademisi’ne seçildi
Samsun'da yaşayan 11 yaşındaki Berre Naz ve Beril Su Karakütük isimli ikizler, 1 yıl önce tanıştıkları futbolda kendilerine geliştirerek Beşiktaş JK Kız Futbol Akademisi'ne seçildi. Beril Su ve Berra Naz'ın 1 yıl önce futbola başladığını belirten Samsun Beşiktaş Spor Okulu Birim Sorumlusu Mertcan Keskin, "Samsun'da 14 aylık bir sürecimiz var. Burada gençlerin geleceğine ışık tutmak için buradayız. Burada keyifli bir sürecimiz var. 14 aylık süreç üzerinde ikiz kızlarımızın bir başarısı oldu. Beşiktaş akademisindeki kız futbol takımına onları kazandırdık çok mutluyuz" dedi.
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