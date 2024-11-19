Forvet harekatı

Beşiktaş, devre arasında hücum hattına takviye yapmak için kollarını sıvadı. Önceliği kanat bölgesine veren siyah-beyazlılar, arayışlarını sürdürürken Eyüpspor forması ile bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan Ahmed Kutucu ismi de gündeme geldi. Beşiktaşlı kurmaylar, 24 yaşındaki futbolcuyu yakın takibe alırken ara transfer döneminde Eyüpspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor. Eyüpspor'la bu sezon 12 maça çıkan Ahmed Kutucu, bu maçların tamamında ilk 11'de başlarken 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Ahmed Kutucu, geçen sezon Eyüpspor ile 1. Lig'de ise 22 maçta 14 gol, 4 asist üretirken şampiyonlukta pay sahibi olmuştu. Ahmed Kutucu, A Milli Takım'ın Galler ve Karadağ maçları kadrosuna çağrılsa da sakatlığı nedeniyle çıkarılmak zorunda kalmıştı. Ahmed Kutucu'nun Eyüpspor ile 2027 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.