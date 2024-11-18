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Haberler Beşiktaş Man yeniden gündemde

Man yeniden gündemde

Ara transferde hücum hattını güçlendirecek Beşiktaş, Parma forması giyen Dennis Man'i bir kez daha takibe aldı. Sezon başında da istenen Rumen sağ kanat için önümüzdeki günlerde temasa geçilmesi bekleniyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan ve 2027'ye kadar kontratı bulunan 26 yaşındaki Man, geçen sezonki performansıyla dikkat çekmişti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 06:50
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Man yeniden gündemde
Ara transferde hücum hattını güçlendirecek Beşiktaş, Parma forması giyen Dennis Man'i bir kez daha takibe aldı. Sezon başında da istenen Rumen sağ kanat için önümüzdeki günlerde temasa geçilmesi bekleniyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan ve 2027'ye kadar kontratı bulunan 26 yaşındaki Man, geçen sezonki performansıyla dikkat çekmişti.
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