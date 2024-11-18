Cezalandırıcı Immobile

Süper Lig'de Beşiktaş'ın kazandığı ve gole çevirdiği 5 penaltıyı da İtalyan golcü İmmobile kullandı. Takımına ligde 8 gollük katkı veren ve gol krallığında zirvede yer alan İmmobile, kullandığı tüm penaltılarda ağları sarsmayı başardı. 34 yaşındaki tecrübeli forvet sezon başında Galatasaray'a karşı kazanılan 5-0'lık Süper Kupa zaferinde de penaltıdan gol atarken, UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt karşısında ise beyaz noktadaki atışından faydalanamadı.

PENALTILAR BEŞİKTAŞ'A YARADI

Bu sezon en fazla penaltı kullanan takımlar 5'er kez ile Samsunspor, Adana D.S. ve Beşiktaş oldu. Samsun, bu penaltılardan 2'sini gole çevirirken, Adana D.S. 3'ünü, Beşiktaş ise tamamını ağlarla buluşturdu. Böylelikle beyaz noktadan en fazla skor katkısını hanesine yazdıran siyah-beyazlılar oldu. F.Bahçe ve Trabzon da 4'er penaltı atışıyla bu takımları takip etti.