Beşiktaş'tan olay yaratacak transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin yıldızı...
Beşiktaş, olay yaratacak bir transfer hamlesi yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusunun peşinde olduğu öğrenildi. İşte o isim ve detaylar... (BJK SPOR HABERİ)
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Beşiktaş'ta da oynayan ve Tadic'i Fenerbahçe'den önce siyah-beyazlı takıma götürmek isteyen Sırp menajer yeniden devrede.
Tosic, F.Bahçe'nin kendisine teklif getirmediğini Mourinho'nun gelecek sezon planlarında Tadic'e yer olmadığını dile getirdi.
EN DOĞRU TERCiH BEŞiKTAŞ
Dusko Tosic ayrıca kendisi için Ajax'ın da bir hamlesi olmadığını anlattı.
Beşiktaş'tan görüştüğü yöneticilerin ise kendisi için heyecanlı olduğunun altını çizdi. Türkiye'de kalma durumu olursa kendisi için en doğru takımın Beşiktaş olacağını iddia etti.
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