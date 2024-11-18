Beşiktaş'tan olay yaratacak transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin yıldızı...

Fenerbahçe'nın Dusan Tadic'le henüz sözleşme yapmaması, masaya oturmaması çeşitli yorumlara sebep oldu. Yıldız oyuncunun menajerlik şirketi diğer tekliflere yöneldi.

Bilindiği üzere Tadic transferi için daha önce Beşiktaş atak yapmış fakat başarılı olamamıştı. Siyah-beyazlı yönetimin ilgili ve de yetkili kişilerle şimdiden fikir alışverişi yaptığı gelen haberler arasında yer alıyor.