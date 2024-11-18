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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan olay yaratacak transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin yıldızı...

Beşiktaş'tan olay yaratacak transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin yıldızı...

Beşiktaş, olay yaratacak bir transfer hamlesi yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusunun peşinde olduğu öğrenildi. İşte o isim ve detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 06:50
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Beşiktaş'tan olay yaratacak transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin yıldızı...

Fenerbahçe'nın Dusan Tadic'le henüz sözleşme yapmaması, masaya oturmaması çeşitli yorumlara sebep oldu. Yıldız oyuncunun menajerlik şirketi diğer tekliflere yöneldi.

Beşiktaş'tan olay yaratacak transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin yıldızı...

Bilindiği üzere Tadic transferi için daha önce Beşiktaş atak yapmış fakat başarılı olamamıştı. Siyah-beyazlı yönetimin ilgili ve de yetkili kişilerle şimdiden fikir alışverişi yaptığı gelen haberler arasında yer alıyor.

Beşiktaş'tan olay yaratacak transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin yıldızı...

Fenerbahçe, Dusan Tadic için beklenen hamleyi yapmadı. Sırp oyuncunun menajerlik şirketi Ajax başta olmak üzere yurt dışında bazı ülkelerden takımlarla görüşmeler başladı. Menajerlik şirketinin Türkiye temsilcisi ise Dusko Tosic.

Beşiktaş'tan olay yaratacak transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin yıldızı...

Beşiktaş'ta da oynayan ve Tadic'i Fenerbahçe'den önce siyah-beyazlı takıma götürmek isteyen Sırp menajer yeniden devrede.

Beşiktaş'tan olay yaratacak transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin yıldızı...

Tosic, F.Bahçe'nin kendisine teklif getirmediğini Mourinho'nun gelecek sezon planlarında Tadic'e yer olmadığını dile getirdi.

Beşiktaş'tan olay yaratacak transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin yıldızı...

EN DOĞRU TERCiH BEŞiKTAŞ

Dusko Tosic ayrıca kendisi için Ajax'ın da bir hamlesi olmadığını anlattı.

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