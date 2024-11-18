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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain'e İngiltere'den talip çıktı! Transfer...

Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain'e İngiltere'den talip çıktı! Transfer...

Beşiktaş transfer haberleri... Siyah-Beyazlıların kadroda düşünmediği İngiliz oyuncu Alex Oxlade-Chamberlain'i devre arasında transfer etmek için Championship ekibi Sheffield United harekete geçti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 10:48
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Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain'e İngiltere'den talip çıktı! Transfer...

Devre arası transfer planlamalarına başlayan Beşiktaş'ta yeni gelecek oyuncuların yanı sıra gidecek oyuncular da belli olmaya başladı. Takvim gazetesinde yer alan habere göre, Giovanni van Bronckhorst'un verdiği rapor doğrultusunda kadrodan gönderilmesi kararlaştırılan Alex Oxlade-Chamberlain'e Championship ekibi Sheffield United talip oldu.

BU SEZON HİÇ SÜRE ALMADI

31 yaşındaki orta sahayı devre arasında kadrosuna takviye etmeyi düşünen İngiliz ekibi oyuncuyu yakından gözlemleye devam ediyor. Bu sezon henüz hiç süre alamayan tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş formasıyla toplamda 30 maça çıktı ve 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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