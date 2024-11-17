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Haberler Beşiktaş Salih Uçan’a ilk 11 yolu gözüktü

Salih Uçan’a ilk 11 yolu gözüktü

Beşiktaş'ın 30 yaşındaki yıldızı Salih Uçan idmanlardaki temposuyla takdir topluyor. Bu sezon toplam 30 dakika sahada kaldı. Başakşehir maçında 8 dakika sahada kalmasına rağmen takımın en iyisi olan tecrübeli oyuncuya ilk 11 yolu gözüktü. Joao Mario'da istediği verimi alamayan Teknik Direktör Van Bronckhorst, formayı millî futbolcuya vermeyi planlıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 06:50
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Salih Uçan’a ilk 11 yolu gözüktü
Beşiktaş'ın 30 yaşındaki yıldızı Salih Uçan idmanlardaki temposuyla takdir topluyor. Bu sezon toplam 30 dakika sahada kaldı. Başakşehir maçında 8 dakika sahada kalmasına rağmen takımın en iyisi olan tecrübeli oyuncuya ilk 11 yolu gözüktü. Joao Mario'da istediği verimi alamayan Teknik Direktör Van Bronckhorst, formayı millî futbolcuya vermeyi planlıyor.
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