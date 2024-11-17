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Salih Uçan’a ilk 11 yolu gözüktü
Beşiktaş'ın 30 yaşındaki yıldızı Salih Uçan idmanlardaki temposuyla takdir topluyor. Bu sezon toplam 30 dakika sahada kaldı. Başakşehir maçında 8 dakika sahada kalmasına rağmen takımın en iyisi olan tecrübeli oyuncuya ilk 11 yolu gözüktü. Joao Mario'da istediği verimi alamayan Teknik Direktör Van Bronckhorst, formayı millî futbolcuya vermeyi planlıyor.
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