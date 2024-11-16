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Haberler Beşiktaş Kenar sınıfta kaldı

Kenar sınıfta kaldı

Kulübeden oyuna “kurtarıcı” diye giren futbolcular kendilerine verilen şansı değerlendiremedi ve tabelaya bir katkı sağlayamadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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Kenar sınıfta kaldı

Kadro derinliğinden dert yanan Beşiktaş Teknik Direktörü Bronckhorst, devre arası transfer dönemini işaret etti. Özellikle son haftalarda yaşanan sakatlıkların eklenmesiyle Hollandalı teknik adamın hamle şansı da azaldı. 49 yaşındaki teknik direktör, oyuncu değişikliklerinden beklediği verimi ise alamadı. Ligde 11 maçta 46 kez oyuna müdahalede bulunan Bronckhorst, kulübeden gelen futbolcularından sadece 2 gollük katkı gördü.

2 GOL DE MUÇİ'DEN

Beşiktaş, Süper Lig'de geride kalan 11 maçta yedek kulübesinden oyuna dahil olan futbolcularından yeterince skor katkısı alamadı. Siyah-beyazlılarda 3 mücadelede kenardan oyuna dahil olan Arnavut futbolcu Ernest Muçi, söz konusu gollerin 2'sini kaydeden isim oldu. Giovanni van Bronckhorst tarafından 2 karşılaşmada hamle oyuncusu olarak kullanılan Cher Ndour'un ise 1 asisti var.

EN ÇOK ONUR VE MUSTAFA

Kara Kartal'da, Onur Bulut ve Mustafa Hekimoğlu, ligde 6'şar kezle sonradan oyuna en çok dahil olan futbolcular olurken, Semih Kılıçsoy, Emirhan Topçu ile Salih Uçan 4'er, Ernest Muçi, Tayyip Talha Sanuç ve Jean Onana 3'er, Cher Ndour, Bahtiyar Zaynutdinov, Joao Mario ile Milot Rashica 2'şer, Jackson Muleka, Arthur Masuaku, Can Keleş, Al-Musrati ve Necip Uysal da 1'er defa kulübeden gelerek görev aldı.

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