Hakkımızı arıyoruz

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Arat, transfer, teknik heyet ve hakemler hakkında açık ve net konuştu. Özellikle VAR hakemleri için isteklerini yineleyen Başkan Arat, Arda Kardeşler ile ilgili TFF Başkanı'nı işaret etti. Takımın ligdeki durumunu değerlendiren Arat, "Hedeflerimiz var, Beşiktaş camiası kırgın ve üzgün. Bu takım yeni kurulmuş bir takım, takımlarının arkasında olsunlar. Avrupa'da ciddi bir şansımız var, lig daha bitmemiş durumda. Geçen seneyle kıyaslamasınlar, bu takım aynı takım değil. Derbide yaşanan travmalar psikolojik travmalara neden oldu. Bu takım bunu düzeltebilecek bir takım" ifadesini kullandı.

BİZDEN DEGİSİM BEKLEMEYİN

Arat, "Lige iyi başladık, Süper Kupa'yı aldık... Bunun böyle devam etmeyeceğini bir sporcu olarak söyleyebiliyorsunuz. Bu sıkıntılı dönemin geçeceğine inanıyorum. Kimse bir değişiklik falan beklemesin, takıma ve hocaya inanıyorum. Öyle günlük kararlar alacak bir yönetim değiliz. Geçen sene bu tecrübeyi yaşadık. Çok zor bir transfer dönemi geçirdik. Herkes eksiklerimizi soruyor. 30'un üzerinde oyuncunun gitmesi ciddi bir süreçti. Biz taraftarımıza karşı çok dürüst ve şeffafız. Bu böyle kısa bir maraton değil, hep birlikte bütünleşmiş şekilde yolumuza devam edelim" diye konuştu.

ADİL YÖNETİM OLSA PUAN DURUMU NASIL OLURDU?

Adil bir yönetim olsa puan durumu nasıl olurdu?" sorusunu yanıtlayan Arat,"Ben içeride başka, dışarıda başka konuşmam. Beşiktaş'ta öyle bir yönetici profili olmaz. Biz serzenişlerimizi olay olduğunda dile getirdik. Derbide bir kırılma oldu. Malmö idarecileri bize 'Derbide neler oldu?' diye sordu. İzlanda maçlarındaki VAR kararları 1-2 dakika sürüyor, burada niye böyle? Derbi kırılma maçıdır, Kasımpaşa maçındaki Rafa'ya yapılan müdahale kırılmadır. Malmö maçında Rafa'ya dokunabiliyorlar mıydı koşarken? Beşiktaş kötü oynadığında puan kaybediyorsa biz mazeret üretmeyiz ancak hakkı yeniyorsa Beşiktaş çıkar hakkını arar, biz bugün o noktadayız. Sayın başkanın önemli önlemler alacağına inanıyorum" sözlerini sarf etti.

2 TRANSFER DÜŞÜNÜYORUZ

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadro olarak gerisinde misiniz?" sorusu üzerine konuşan Arat, "Başka takımların kadroları hakkında konuşmam doğru olmaz. Bizim elimizdeki yabancı oyuncuları elimizden çıkartmamız çok zor oldu. Devre arasında iki oyuncu gönderip iki oyuncu alma planımız var. Biz kadromuza güveniyoruz ama eksiklerimizi de biliyoruz. Derbi maçında bir kırılma yaşandı, bu kırılmanın tamir edilebileceğini düşünüyorum. Dışarıdan kimse 'camiada bir boşluk var' diye hevese kapılmasın" açıklamasını yaptı.

AVRUPA'DA NİYE BÖYLE OLMUYOR?

Hakem kararlarındaki hatalar hakkında konuşan Arat, "Toplum, Avrupa'daki maçları seyrediyor. Orada böyle şeyler oluyor mu? VAR'a itiraz oluyor mu, hakeme itiraz oluyor mu? Bizim Avrupa'daki maçlarımızda sorun oluyor mu? Olmuyor. Burada bir sorun var, buraya bir daha yönetici bulamazsınız. Sosyolojik kaosa gider iş. Beşiktaş çıkar iyiyse kazanır, kötüyse kaybeder. Bu tip mevkilerde görev yaparken umutsuzluğa kapılmamak lazım. Bizim için bir şey bitmiş değil. Beşiktaş yoluna devam edecektir. Kimse bizden ortalığa çıkıp bağırmamızı beklemesin. Beşiktaş taraftarı adaletli olduğu anda her türlü dürüstlüğün simgesi olacaktır. Bu ziyaret, Türk futbol adına anlamlı olmuştur." ifadelerini kullandı. Son olarak hakem Arda Kardeşler'in geleceği hakkındaki soruyu yanıtlayan Arat, "İçeride konuştuklarımızı dışarıda söylemem doğru olmaz. Sayın başkan gerekli açıklamayı yapacaktır" dedi.

HASAN ARAT: "BAŞKAN ÖNEMLİ SÖZLER VERDİ"

Başkan Arat ise "Sayın başkan buraya gelirken çok önemli sözler verdi. Kendisine, kişiliğine ve ekibine inanıyoruz. Sıkıntılarımızı ilettim. Başkan açık sözlü, biz de kapalı kapılar ardında değil, net bir şekilde açıkça söyledik. Kendisi de size anlattı. Sıkıntılarımız, camiada büyük üzüntülere neden oluyor. Haksızlığa artık insanlar tahammül edemiyor" dedi.

HASAN ARAT: "YABANCI HAKEM GELSİN"

Yabancı hakem isteklerini tekrarlayan Arat, "Hakemler duyarlılık göstermesi, ülkede sosyolojik sıkıntılar meydana gelir. Avrupa'da da oynuyoruz, orada sıkıntı yaşamıyoruz. Türkiye'de daha adaletli olunmalı. VAR'da yabancı hakem konusunda ısrarımız devam ediyor. İlk derbide bu denemeyi yapabilirsiniz. Vatandaş bu konuda sıkıntılı" şeklinde konuştu.