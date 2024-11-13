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Haberler Beşiktaş Kartal hep değişti

Kartal hep değişti

Van Bronckhorst, Beşiktaş’ta 18 maçta 76 kez oyuncu değişikliği yaptı. Bu süreçte en fazla Semih Kılıçsoy’un ismi tabelada gözüktü. Hollandalı hoca, Süper Lig’de de 46 kez oyuncu değişikliğine gitti

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
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Kartal hep değişti

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, bu sezon siyah-beyazlıların tüm kulvarlarda oynadığı 18 resmi maçta 76 kez oyuncu değişikliğine gitti. İHA'da yer alan araştırma haberde, Hollandalı çalıştırıcı, ilk oyuncu değişikliği hakları için ise en fazla 66 ve 67. dakikaları tercih etti. Ayrıca bu süreçte Semih Kılıçsoy, 13 kez ile değişiklik tabelasında forma numarası en çok yanan isim oldu.

LİGDE 46 MAÇ

Van Bronckhorst, Beşiktaş ile Süper Lig'de 11, UEFA Avrupa Ligi ve elemelerinde 6, Süper Kupa'da da 1 olmak üzere toplam 18 maçta görev aldı. Tecrübeli teknik adam, söz konusu karşılaşmalarda toplam 76 kez oyuncu değiştirdi. Süper Lig'de 11 mücadelede 46 değişikliğe giden Van Bronckhorst, Avrupa'da 6 müsabakada 26, Süper Kupa'da ise 5-0'lık Galatasaray'a maçında da 4 defa oyuncu değiştirdi.

KADRO DERİNLİĞİ İSTEDİ

Van Bronckhorst ara transfer dönemini bekliyor. 49 yaşındaki çalıştırıcı kadro derinliğinin artması gerektiğine ve bunun için devre arası transfer dönemini beklediklerine dikkat çekti. Hollandalı teknik direktör, sakatlıkların da eklenmesi sebebiyle son haftalarda belli bölgelerde alternatif bulmakta zorlanıyor. Van Bronckhorst, oyun içinde yaptığı hamlelerle formasyon değişikliklerine başvuruyor.

8 KEZ 5 HAMLE YAPTI

Siyah beyazlılarda Van Bronckhorst, ligde 11 maçın 5'inde 5 oyuncu değişikliği hepsini kullandı. Hollandalı hoca, 3'er defa 3 ve 4 kez oyuncu degiştirdi. Avrupa Ligi'nde 3 kez 5 değişikliğe giden tecrübeli antrenör, 2 kez 4, 1 defa da 3 değişiklik yaptı. Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 yendikleri Süper Kupa maçını da 4 değişiklikle tamamladı.

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