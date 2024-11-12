Sinirle söyledim

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar Başakşehir maçının hakemi Turgut Doman için "Hakemin çocuğu olsam eve gidince yüzüne tükürürüm" ifadesiyle ilgili yaptığı açıklamada "Ben bu konularda daha kontrollü ve basın yoluyla iletişim kurmayan biriyim. Öyle bir noktaya geldik ki mesaj vermek ve duygularımı aktarmak istedim. Sadece son dakika pozisyonu değil, son 15 dakika bütün kararlar tersti. Bu maç berabere bitsin diye elinden gelen bütün imkanları kullandı" ifadesini kullandı.

KİMSE MUTLU DEĞİL

Vardar, "Biz 60 senedir futbolun içinde olan bir aileyiz. Babadan gelen bir süreç. Bazı şeyler çok daha geriye gidiyor. Bu ortamdan kimsenin mutlu olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş haksız bir kupa kazansa, bir yönetici olarak ben mutlu olamam. Sinirle söylediğim bazı ifadeler var, biz de insanız. Dikkat etmem lazım ama hakikaten artık yeter. Sinir katsayımız ortalamanın çok üzerine çıktı" diye konuştu.

HAKSIZLIĞA BAŞ EĞMEZ

UEFA, Türk devleti güvenlik bürokrasisiyle yapılan istişare sonucu 28 Kasım'daki Maccabi Tel Aviv maçının Macaristan'ın Debrecen şehrinde seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı. Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar konu hakkında bilgi verdiği açıklamalarında "Ben, duygularıyla yaşayan bir insanım. Beşiktaş'ı sevenler benim orada ne demek istediğimi çok iyi anladı. Beşiktaş takımı haksızlığa başını eğmez. Haksızlıklardan sonra daha da büyür" dedi.

MACARİSTAN'DA OYNANACAK

Vardar daha sonra şöyle devam etti: "Beşiktaş her yerde kazanmak için oynar. Beşiktaşlılığından şüphe ettiğim birkaç şahıs, bu sözümü polemik haline getirmek istedi. Beşiktaş'ın yarıştan koptuğu yönünde bir algı var. Beşiktaş puan kaybettiyse, diğer takımlar da puan kaybeder. Önemli olan, bizim kazanmamız lazım. Ligde herkes herkesi yenebilir. Maccabi Tel Aviv maçı ise Macaristan'ın Debrecen şehrinde seyircisiz olarak oynanacak" ifadelerini kullandı.