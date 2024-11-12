  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Sinirle söyledim

Sinirle söyledim

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar Başakşehir maçı hakemi Turgut Doman ile ilgili “Sinirle söylediğim bazı ifadeler var, biz de insanız. Dikkat etmem lazım ama artık yeter” dedi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sinirle söyledim

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar Başakşehir maçının hakemi Turgut Doman için "Hakemin çocuğu olsam eve gidince yüzüne tükürürüm" ifadesiyle ilgili yaptığı açıklamada "Ben bu konularda daha kontrollü ve basın yoluyla iletişim kurmayan biriyim. Öyle bir noktaya geldik ki mesaj vermek ve duygularımı aktarmak istedim. Sadece son dakika pozisyonu değil, son 15 dakika bütün kararlar tersti. Bu maç berabere bitsin diye elinden gelen bütün imkanları kullandı" ifadesini kullandı.

KİMSE MUTLU DEĞİL

Vardar, "Biz 60 senedir futbolun içinde olan bir aileyiz. Babadan gelen bir süreç. Bazı şeyler çok daha geriye gidiyor. Bu ortamdan kimsenin mutlu olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş haksız bir kupa kazansa, bir yönetici olarak ben mutlu olamam. Sinirle söylediğim bazı ifadeler var, biz de insanız. Dikkat etmem lazım ama hakikaten artık yeter. Sinir katsayımız ortalamanın çok üzerine çıktı" diye konuştu.

HAKSIZLIĞA BAŞ EĞMEZ

UEFA, Türk devleti güvenlik bürokrasisiyle yapılan istişare sonucu 28 Kasım'daki Maccabi Tel Aviv maçının Macaristan'ın Debrecen şehrinde seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı. Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar konu hakkında bilgi verdiği açıklamalarında "Ben, duygularıyla yaşayan bir insanım. Beşiktaş'ı sevenler benim orada ne demek istediğimi çok iyi anladı. Beşiktaş takımı haksızlığa başını eğmez. Haksızlıklardan sonra daha da büyür" dedi.

MACARİSTAN'DA OYNANACAK

Vardar daha sonra şöyle devam etti: "Beşiktaş her yerde kazanmak için oynar. Beşiktaşlılığından şüphe ettiğim birkaç şahıs, bu sözümü polemik haline getirmek istedi. Beşiktaş'ın yarıştan koptuğu yönünde bir algı var. Beşiktaş puan kaybettiyse, diğer takımlar da puan kaybeder. Önemli olan, bizim kazanmamız lazım. Ligde herkes herkesi yenebilir. Maccabi Tel Aviv maçı ise Macaristan'ın Debrecen şehrinde seyircisiz olarak oynanacak" ifadelerini kullandı.

F.Bahçe'den Ada çıkarması! Hedefte 2 isim var
G.Saray'dan Chiesa bombası!
DİĞER
Oyuncu Ahmet Haktan Zavlak: “Gerekirse yerleri süpürürüm, ben sette olmak istiyorum” dedim!
Başkan Erdoğan, COP29 Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a geldi | Türkiye'den üst düzey katılım: Hangi konular ele alınacak?
G.Saray'dan sezonun yıldızına tarihi zam!
F.Bahçe'den Osimhen hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Ada çıkarması! Hedefte 2 isim var F.Bahçe'den Ada çıkarması! Hedefte 2 isim var 00:36
Kerem'den G.Saray sözleri! "İnsan evinden ayrılır ama..." Kerem'den G.Saray sözleri! "İnsan evinden ayrılır ama..." 00:01
Kerem'den G.Saray sözleri! "İnsan evinden ayrılır ama..." Kerem'den G.Saray sözleri! "İnsan evinden ayrılır ama..." 00:00
Mehmet Topal’lı Petrolul Ploieşti dolu dizgin! Mehmet Topal’lı Petrolul Ploieşti dolu dizgin! 23:44
Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 23:42
İngiliz basınından Mourinho'ya veto! İngiliz basınından Mourinho'ya veto! 23:42
Daha Eski
Ferdi'den kötü haber! İşte sakatlığındaki son durum Ferdi'den kötü haber! İşte sakatlığındaki son durum 23:42
Dünyanın en ateşli statları açıklandı! Zirve Türkiye'den... Dünyanın en ateşli statları açıklandı! Zirve Türkiye'den... 23:42
G.Saray'ı tedirgin eden Osimhen gelişmesi! G.Saray'ı tedirgin eden Osimhen gelişmesi! 23:42
Beşiktaş'tan Maccabi Tel Aviv maçı hakkında açıklama! Beşiktaş'tan Maccabi Tel Aviv maçı hakkında açıklama! 23:42
F.Bahçe'nin yıldızı Milli Takım kadrosundan çıkarıldı F.Bahçe'nin yıldızı Milli Takım kadrosundan çıkarıldı 23:42
Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! 23:42