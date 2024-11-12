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Seyircisiz oynanacak
Beşiktaş-Maccavi Tel Aviv maçı tarafsız saha olarak Macaristan'da oynanmasına karar verildi. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Maccabi maçının Macaristan'ın Debrecen şehrinde seyircisiz olarak oynanacak" ifadeleri kullanıldı. Nagyerdei Stadyumu, Debreceni VSC'nin maçlarına ev sahipliği yapıyor. Stadyumun 20.340 kişilik bir kapasitesi bulunuyor.
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