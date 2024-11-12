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Rashica’dan kötü haber
Kosova Milli Takımı Teknik Direktörü Franco Foda, Beşiktaşlı futbolcu Milot Rashica'nın sakatlığı sebebiyle milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Foda yaptığı açıklamada, "Maalesef bazı sakatlıklarımız var. Milot Rashica, Leart Paçarada ve Bersant Celina bizimle birlikte olamayacak" ifadelerini kullandı. Kosova, 15 Kasım'da Romanya ile deplasmanda, 18 Kasım'da ise sahasında Litvanya ile oynayacak.
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