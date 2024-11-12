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Kasım ayında lige havlu attın
Siyah-beyazlı taraftarların favorisi camianın çocuğu, son şampiyonluğu kazandıran Sergen Yalçın Beşiktaş gündemine dair önemli açıklamalar yaptı. Beşiktaş'ın inanılmaz paralar harcadığını söyleyen Sergen Yalçın Teknik Direktör Giovanni van Bronckrhors'u sert bir dille eleştirerek, "Bu kadar para harcadın, bu kadar işler yaptın ama yine kasım ayında lige havlu attın" dedi.
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