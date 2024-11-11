Hakem çıldırttı

TRENDYOL Süper Lig'de Başakşehir ile deplasmanda bu hafta golsüz berabere kalan Beşiktaş, maçın 90+3. dakikasında penaltı bekledi. Siyah-beyazlı takımda ceza sahası içinde topla buluşan Milot Rashica, Lucas Lima'nın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Milot Rashica ve siyah-beyazlı futbolcular bu pozisyonda penaltı bekledi. Maçın orta hakemi Turgut Doman, VAR'ın incelemesini bekledi ve ardından oyunu devam ettirdi. Maçın ilk yarısında da bir pozisyonda Rafa Silva'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekleyen siyah-beyazlılar uzun süre hakem Turgut Doman'a itiraz etti fakat bu itirazlar sonuçsuz kaldı. Karşılaşmadan sonra siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyadan hakem büyük tepki gösterdi.