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Beşiktaş eriyor

Beşiktaş’ta kötü gidişat Başakşehir deplasmanında da sürdü. Bu sezon ilk kez bir maçta gol atamayan Kartal Süper Lig’de oynadığı son 3 maçta galibiyet alamadı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 06:50
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Beşiktaş eriyor

TRENDYOL Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Rams Başakşehir'e konuk oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele başladığı gibi 0-0 noktalandı. Avrupa'dan moralli dönen Kara Kartal, Süper Lig'de kan kaybına devam etti. Beşiktaş ligde üst üste üçüncü kez puan kaybı yaşarken lider Galatasaray'la puan farkı 10'a yükseldi. Zirve yarışında büyük yara alan Beşiktaş, taraftarlarını hayal kırıklığına uğratırken Hollandalı teknik adamın müdahaleleri etkisiz kaldı.

İMMOBİLE'Yİ ARADI

Gol yollarına çare bulamayan Teknik Direktör Giovanni Van Bronckhorst İmmobile'yi eksikliğini çok hissetti. Sahada adeta tel tel dökülen Beşiktaş bulduğu fırsatlardan da yararlanamadı. Son oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet, bir beraberlik alan Kara Kartal zirveden iyice uzaklaştı. Milli maç arası öncesi moraller iyice bozuldu. Sahanın en iyisi Rafa Silva gözükürken siyah-beyazlıların iki pozisyonda penaltı itirazı yaptı. Beşiktaş evinde Göztepe'yi ağırlayacak. Başakşehir ise Gaziantep FK'ya konuk olacak.

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