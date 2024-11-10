Beşiktaş çıkışa geçmek istiyor! İşte Giovanni van Bronckhorst'un RAMS Başakşehir maçı 11'i

Avrupa'da moral bulan Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında 3 puan arayacak. Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bugün turuncu-lacivertillere konuk oluyor. Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek. Doman'ın yardımcılıklarını A. Bora Özkara ve Bilal Gölen yapacak. Süper Lig'de çıktığı son 2 müsabakada sırasıyla Galatasaray ve Kasımpaşa'ya mağlup olan Kara Kartal, Başakşehir karşısında kazanarak kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı Emirhan Topçu ile çapraz bağ yırtığı bulunan Necip Uysal'ın yanı sıra geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa müsabakasında sakatlanarak oyundan alınan ve sağ uyluk arka adalesinde gerilme tespit edilen Ciro İmmobile bugün sahada olamayacak. Al Musrati ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Libyalı orta saha oyuncusu, kart görmesi halinde 13. haftada Göztepe ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.

SÜPER LİG'DE 21. RANDEVU

Başakşehir ile Beşiktaş, ligde bugüne kadar 20 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 7 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, 6 kez de rakibine boyun eğdi. İki ekip arasında oynanan 7 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 26 kez rakip fileleri havalandırırken Başakşehir ise 24 kez gol sevinci yaşadı. Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlılar evinde 1-0 kazanırken, Başakşehir'de ise 1-1 beraber kalmıştı.

GOL UMUDU SEMİH KILIÇSOY

Beşiktaş'ta İtalyan santrfor İmmobile'nin sakatlığında gözler Semih Kılıçsoy'a çevrildi. Geçen sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki oyuncu, bu sezonki ilk sayısına son oynanan Malmö mücadelesinde kaydettiği golle ulaştı. Avrupa Ligi elemeleri ve lig aşamasında 5, Süper Lig'de 9 kez top koşturan genç oyuncu, Süper Kupa zaferinde de 68 dakika sahada kalmıştı. Süper Lig'de 4 asist katkısı yapan Semih, henüz golle tanışamadı. 2005 doğumlu Semih Kılıçsoy'un Immobile'nin yokluğunda Van Bronckhorst tarafından Başakşehir karşısında da ileri uçta görev alması bekleniyor.

İŞTE RAMS BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer, Duarte, Opoku, Kemen, Crespo, Onur, Figueiredo, Deniz, Serdar, Piatek

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Rafa Silva, Al Musrati, Muçi, Joao Mario, Semih